目送2016最後一道夕陽 民眾齊聚高美濕地

高美濕地景觀橋上看到的是，日落叢林的不同景象，別有風味。（記者黃鐘山攝）

2016-12-31 18:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕高美濕地景觀橋護欄及時修復，今日傍晚吸引許多民眾到場，目送今年最後一道夕陽。市議員楊典忠希望遊客中心明年完工後，市府每年都能在高美濕地舉辦歡送最後一道夕陽的活動，讓民眾親身體會高美濕地年終最後一道夕陽的夢幻美景。

高美濕地景觀橋斥資2億元、歷時2年興建，橋樑跨越120公尺寬的清水大排，是國內少見的雙弧曲線、雙斜張橋，橋面總長265公尺、寬7.2公尺，兩側引道總長132公尺；而橋上觀景平台為濕地周邊的制高點，當然也成為觀賞夕陽的最佳地點。

但景觀橋啟用不到1個月，就遭到梅姬颱風17級強風重創，建設局隨即展開搶修。楊典忠今日到場視察修復情形時表示，雖然景觀橋遭到強颱考驗，所幸建設局全力搶修，終於趕在歲末年終前修復，讓民眾得以在此目送2016年最後一道夕陽。

今天到場觀賞夕陽的陳姓民眾說，3年前市府開闢高美濕地聯外道路時，就說要蓋一座景觀橋，讓民眾在每年最後一天的傍晚，都可以來高美濕地歡送每年最後一道夕陽，今年終於美夢成真。

王小姐則說，古人說夕陽無限好，高美濕地伴著海風的夕陽更好，尤其在木棧道可以觀賞日落海平面的景色，今年在景觀橋卻看到日落叢林的不同景象，而且橋上橋下遠近美景都不相同，錯過今年，要再等一年，所以一定要趕在年終，到高美濕地迎送夕陽。

楊典忠表示，高美濕地到梧棲漁港是台中市最美麗的藍色海岸，市府持續在高美濕地有許多重大建設，包括遊客中心與體驗館、公69轉運站與停車場、iBike公共自行車系統、周邊觀光自行車道與增闢公車路線等，希望遊客中心順利完工，市府可以每年舉辦歡送最後一道夕陽的活動，帶動海線生態觀光發展。

民眾齊聚高美濕地景觀橋，歡送2016最後一道夕陽。（記者黃鐘山攝）