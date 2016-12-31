北市晚間7時啟動第一階段跨年交管 車輛只出不進

2016-12-31 18:26

〔記者黃建豪／台北報導〕2017年台北最HIGH新年城跨年晚會將於台北市政府前廣場舉行，期間周邊啟動三階段交通管制，晚間7時起將實施第一階段，限制管制範圍內道路及停車場的車輛只能出不能進，且市府轉運站同樣於晚間7時起管制大客車只出不進，旅客須至管制區外的替代站位搭車。

交通局指出，第一階段管制範圍，包括基隆路、仁愛路、忠孝東路、松仁路、信義路、松壽路及市府路所圍區域，晚間7時至8時管制區內車輛只出不進；第二階段於晚間8時至10時實施，除第一階段管制範圍外，另納入逸仙路及仁愛路（逸仙路及光復南路間）；第三階段管制範圍則為光復南路、忠孝東路、忠孝東路5段236巷、松德路、信義路、基隆路、松仁路及莊敬路所圍區域，晚間10時起至翌日凌晨3時，管制範圍內車輛禁止進出；另外，管制範圍內停車場，晚間7時起只出不進、8時起全面管制進出。

在市府轉運站部分，晚間7時至晚間10時起大客車管制只出不進，國道客運路線旅客須至管制區外的替代站位（捷運忠孝敦化站、聯合報站及捷運後山埤站）；晚間10時起至翌日凌晨3時，替代站位則減少聯合報站，鄰近剩下捷運忠孝敦化站、捷運後山埤站，以及較遠距離的捷運忠孝復興站、捷運六張犁站、和平高中站等。