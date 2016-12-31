科博館元旦推4k新片 天上海底探尋神秘龜山島

龜山島住著硫磺怪方蟹，又稱烏龜怪方蟹，是龜山島海域的獨特生物。（記者蔡淑媛翻攝）

2016-12-31 18:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕迎接新的一年，科博館3個劇場皆推出新片，尤其鳥瞰劇場元旦起推出全新製作的《鳥瞰龜山島》影片，首次以4K高畫質攝影進行空拍及海底拍攝的影片，搭配4K投影機以鳥瞰的角度，探尋神秘的龜山島生態，讓民眾不再有「台灣走透透，龜山島走不到」的遺憾。

《鳥瞰龜山島》以全新角度體驗從空中鳥瞰龜山島，可完整觀看全島地形，龜首、龜甲和龜尾等三個部分，並潛水近距離看到高達攝氏一百多度的海底火山噴泉，還能看到絢爛的珊瑚礁生態，及龜山島海域的獨特生物硫磺怪方蟹，充滿特殊體驗，令人嘆為觀止。

科博館指出，龜山島擁有豐富且保存完好的地形、地質景觀，以及動植物資源，龜山島從淺海到深海大約有5、60處熱泉噴口，熱氣騰騰的噴口四周，住著神秘的硫磺怪方蟹（又稱為烏龜怪方蟹），是難得的地質與生態教室。

科博館太空劇場元旦起也推出《恐龍末日》，回到恐龍時代的時空冒險，由少女露西及父親一起探索恐龍與鳥的關係，從三疊紀開始經過侏儸紀直到白堊紀，最後來到全新年代「第三紀」，電腦動畫加上IMAX超大型銀幕，配上逼真恐龍嘶吼聲，動感十足。

立體劇場則推出《俠盜羅賓漢》、《神探福爾摩斯》等多部動畫片，還有《看不見的尺度—奈米特展》介紹奈米世界的現象和原理，延伸到許多例如植物（荷葉）、動物（蝴蝶翅膀的顏色）以及醫學（獵癌）、生活工藝（奈米隔熱、彩色玻璃）等應用方面，並提供動手操作展品。

科博館鳥瞰劇場元旦推出新片《鳥瞰龜山島》龜山島可看出全貌龜首、龜甲和龜尾。（記者蔡淑媛翻攝）