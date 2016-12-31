| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

科博館元旦推4k新片 天上海底探尋神秘龜山島

龜山島住著硫磺怪方蟹，又稱烏龜怪方蟹，是龜山島海域的獨特生物。（記者蔡淑媛翻攝）

2016-12-31  18:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕迎接新的一年，科博館3個劇場皆推出新片，尤其鳥瞰劇場元旦起推出全新製作的《鳥瞰龜山島》影片，首次以4K高畫質攝影進行空拍及海底拍攝的影片，搭配4K投影機以鳥瞰的角度，探尋神秘的龜山島生態，讓民眾不再有「台灣走透透，龜山島走不到」的遺憾。

《鳥瞰龜山島》以全新角度體驗從空中鳥瞰龜山島，可完整觀看全島地形，龜首、龜甲和龜尾等三個部分，並潛水近距離看到高達攝氏一百多度的海底火山噴泉，還能看到絢爛的珊瑚礁生態，及龜山島海域的獨特生物硫磺怪方蟹，充滿特殊體驗，令人嘆為觀止。

科博館指出，龜山島擁有豐富且保存完好的地形、地質景觀，以及動植物資源，龜山島從淺海到深海大約有5、60處熱泉噴口，熱氣騰騰的噴口四周，住著神秘的硫磺怪方蟹（又稱為烏龜怪方蟹），是難得的地質與生態教室。

科博館太空劇場元旦起也推出《恐龍末日》，回到恐龍時代的時空冒險，由少女露西及父親一起探索恐龍與鳥的關係，從三疊紀開始經過侏儸紀直到白堊紀，最後來到全新年代「第三紀」，電腦動畫加上IMAX超大型銀幕，配上逼真恐龍嘶吼聲，動感十足。

立體劇場則推出《俠盜羅賓漢》、《神探福爾摩斯》等多部動畫片，還有《看不見的尺度—奈米特展》介紹奈米世界的現象和原理，延伸到許多例如植物（荷葉）、動物（蝴蝶翅膀的顏色）以及醫學（獵癌）、生活工藝（奈米隔熱、彩色玻璃）等應用方面，並提供動手操作展品。

科博館鳥瞰劇場元旦推出新片《鳥瞰龜山島》龜山島可看出全貌龜首、龜甲和龜尾。（記者蔡淑媛翻攝）

龜山島植物海檬果。（記者蔡淑媛翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國立自然科學博物館 自然科學博物館 龜山島
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：科博館元旦推4k新片 天上海底探尋神秘龜山島


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.