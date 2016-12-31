揮別今年最後一抹夕陽 合歡山遠眺清境美極了

從合歡山昆陽停車場觀賞落日、晚霞，還能遠眺清境農場的點點燈火。（記者佟振國攝）

2016-12-31 18:12

〔記者佟振國／南投報導〕賞夕陽、迎曙光，已成為跨年迎新的重要活動之一，海拔逾3000公尺的合歡山是許多民眾首選，今天天氣晴朗，許多遊客先上合歡山揮別今年最後一道夕陽，晚間再到清境農場參加跨年晚會，迎接新年到來。

台灣賞雪勝地合歡山四季風情各具特色，更是觀賞日出、夕陽及雲海的重要據點，今天是2016年最後一天，清境農場有舉辦跨年晚會，通往清境農場、合歡山的台14甲線午後即湧現車潮，合歡山武嶺、昆陽停車場停滿車輛，仁愛分局也提早於下午3時許展開交通疏導措施。

合歡山適合觀賞落日、雲海的地方，包括合歡主峰登山口山背處，以及昆陽的大轉彎處，傍晚5時30分許太陽緩緩隱沒山頭，留下一抹紅霞，遊客在昆陽停車場還能遠眺清境的點點燈火，讓遊客直呼美極了，為2016劃下圓滿句點。