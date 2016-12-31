揮別2016夕陽！ 墾丁關山千人爭睹

墾丁關山千人爭睹夕陽。（記者蔡宗憲攝）

2016-12-31 18:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕為了迎接新年曙光到來，下午開始，恆春半島逐漸湧現車潮，關山是墾丁賞日落最佳地點，恆春半島今天氣候晴朗，不少遊客從下午就到山上等待夕陽，老天爺沒讓大家失望，火紅夕陽隨著眾人目光，5點17分左右慢慢沒入雲層告別105年。

近千名來自各國的遊客站滿關山頂，仰著頭、拿著相機朝向海面，興奮的遊客大聲為夕陽倒數，在難得的好天氣幫忙下，得以幸運目送太陽慢慢西沉海平面，個個帶著滿足笑容下山。

有CNN「掛保證」推薦為全球12個最美的賞落日景點的關山日落，一直是墾丁日落首選，恆春鎮公所雖開始在出入口收費，但遊客數沒有明顯減少，仍湧入大量人潮爭睹夕陽，周邊關山福德宮及夕陽咖啡廳同樣是一位難求。

根據中央氣象局資料，恆春半島日落在下午5時24分，由於墾丁氣候晴朗，氣溫在舒適的25度上下，除了關山成為多數遊客首選，周邊的白砂、萬里桐等景點，也有不少內行遊客避開人潮前往等待夕陽。

相關影音

墾丁關山千人爭睹夕陽。（記者蔡宗憲攝）

墾丁關山千人爭睹夕陽。（記者蔡宗憲攝）