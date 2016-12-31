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大平台、閨密門！2016年度爭議人物出爐

2016-12-31  20:37

〔即時新聞／綜合報導〕2016年中，全球發生了許多大大小小的事件，《網路溫度計》就針對有爭議性的人物進行整理，選出台灣網友認為2016年最有爭議的國內外10大人物。

被網友認為是2016年最具爭議人物第1名是台灣網球選手謝淑薇，她因為在今年8月、里約奧運開幕前2天，宣布要全面退出台灣網壇、永不接受台灣國家徵召，成為網友熱門討論的人物。被認為是2016年最具爭議人物第2名則是菲國總統杜特蒂，他在上任後因為積極打擊毒犯、更經常口出狂言，話題性也很十足。

而韓國總統朴槿惠因為「閨密門」事件纏身，不但遭到上百萬人民抗議、要求下台，也成為國際關注焦點，因此被網友評選為今年最具爭議人物第3名。而之前在出席2016年MAMA活動口誤的藝人王大陸，也因為「大平台」發言，被網友認為是2016年最具爭議人物第5名。

而其他被評選為2016年最具爭議人物的還有香港特首梁振英、吸毒藝人胡睿兒、北市議員陳彥伯和日本外遇作家乙武洋匡等人。

2016年前10大最具爭議性人物：

1. 謝淑薇
2. 杜特蒂
3. 朴槿惠
4. 梁振英
5. 王大陸
6. 鄧佳華
7. 胡睿兒
8. 陳彥伯
9. 乙武洋匡
10. 張守一

相關連結請見：

是殺人魔還是救世主？ 爭議人物第一名竟是她

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  • 謝淑薇在今年8月宣布要全面退出台灣網壇、永不接受台灣國家徵召。（資料照，記者簡榮豐攝）

    謝淑薇在今年8月宣布要全面退出台灣網壇、永不接受台灣國家徵召。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 菲國總統杜特帝。（美聯社）

    菲國總統杜特帝。（美聯社）

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相關關鍵字： 大平台 朴槿惠 杜特蒂 王大陸 謝淑薇
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標題：大平台、閨密門！2016年度爭議人物出爐


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