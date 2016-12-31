123木頭人！太滑「煞不住」 海豹糗樣萌翻了

2016-12-31 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕北海道纹別市海洋樂園明星海豹，在和飼養員玩「123木頭人」時，因「煞不住」只能俏皮舉手，影片短時間內吸引6萬5千人關注，更有4萬6千人分享這部影片。

紋別市海洋樂園在推特上分享海豹與飼養員的遊戲影片，飼養員與牠玩「123木頭人」，正當海豹要停下來時，卻因冰太滑，讓牠「煞不住」只能俏皮尷尬舉手。

網友看到影片中海豹的俏皮行為及尷尬的表情，紛紛表示實在太可愛了，「海豹也玩假人挑戰？」、「海豹也太多才多藝」、「竟然會玩123木頭人！」、「牠比了YA」。

海豹玩123木頭人影片：