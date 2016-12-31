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蕉價飆漲 萬丹蕉園遭不明動物侵襲受損

2016-12-31  18:07

〔記者葉永騫／萬丹報導〕萬丹鄉灣內村最近發生不明動物侵襲香蕉園事件，有10餘棵香蕉有咬痕及折斷，損失2萬餘元，農民懷疑是成群野狗所為，相當擔心野狗成為農作物的殺手。

萬丹鄉灣內村最近香蕉園發現有不明動物入侵事件，香蕉農林旺鴻種植的香蕉有10餘棵被整棵折斷，他一度以為是熊入侵，但是卻在地上找不到爪印，因此排除熊的可能性；有農民則懷疑是野狗所為，因為大型的野狗成群在抓貓時，貓跳到香蕉樹上時，野狗可能要攻擊，才會跳到香蕉樹上或者抓咬，造成香蕉樹折斷傾倒，類似這種情形也曾在內埔、新園等鄉鎮市發生過。

由於香蕉近期飆升到每公斤高達100多元，1棵香蕉的價值達到2千餘元，10餘棵香蕉同一晚被折斷，農民一下子就損失了2萬多元，由於這種情況可能再度發生，將使香蕉農受害人數不斷增加，希望政府農政單位要想一想辦法，不能夠再放任野犬破壞農作而沒有做為，要求捕捉野狗，以免引發更多的爭端。

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  • 香蕉被動物咬過、被爪子撕開。（記者葉永騫攝）

    香蕉被動物咬過、被爪子撕開。（記者葉永騫攝）

  • 萬丹鄉香蕉園遭到不明動物侵襲，有10多棵香蕉折斷並有咬痕（記者葉永騫攝）

    萬丹鄉香蕉園遭到不明動物侵襲，有10多棵香蕉折斷並有咬痕（記者葉永騫攝）

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