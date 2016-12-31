桃園跨年晚會7點登場 近300警力維安

桃警在舞台區、觀眾區進行場檢。（記者鄭淑婷翻攝）

2016-12-31 18:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市跨年晚會今晚7點在桃園區藝文園區登場，藝人卡司有伍佰、豆花妹（蔡黃汝）、陳勢安、卓文萱、Boxing樂團、小樂吳思賢、羅文裕等輪番表演，由八三夭樂團開場，Selina陪同民眾倒數及煙火秀後，由彭佳慧壓軸演唱，桃園警分局及交通大隊動員近300名人力維安及交管，維持場內安全、周邊交通順暢。

警方表示，跨年晚會周邊道路實施交管，車輛不能進入管制區，員警於今天下午進場進行場檢，針對舞台區、觀眾區等處，配合金屬探測器及車輛底盤檢查器，搜查有無違禁品、爆裂物，取締周邊違停及違規攤販。

警方表示，晚會開始時安排便衣步巡、機車巡邏及肅竊警力，防止宵小趁跨年人潮犯案。