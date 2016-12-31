新書「農村，你好嗎？」 李慧宜分享台灣農業觀察
2016-12-31 18:44
竹東女兒李慧宜把她長年待在農村的觀察寫成書，跟大家分享。（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／竹東報導］竹東女兒李慧宜，橫山出生、竹東長大，少女時代就離開農村到都市成長，學政治、從事新聞工作多年的她，最後卻關心農村和食安問題。她把自己既是農村女兒、也是孩子的母親，更是拿筆採訪、報導的媒體人這些多重身分揉合在一起，花了1年半成就了「農村，你好嗎？」這本書，展現她對台灣農業的觀察和關心。
李慧宜直言，會寫這本書，主要是她嫁進了高雄美濃的1個農業家族，發現很多人對台灣農業的認識很淺薄，大家好像對這一行普遍抱持不樂觀的看法，這跟她在實際的農村所見很不一樣。
她說，農村真正的氣象是活力滿滿，大家耕作後入了夜，家戶之間是開「趴」，熱情討論下一季或是來年要栽種些什麼？有沒有哪些方法可以精進農業技術的，大家對農業的前景樂觀、充滿希望，不像外界好像台灣農業就將走入死胡同、沒有年輕人要從事接手的氛圍。
她說，她的第1個農作物就是蘿蔔，嘗試後的心得就是：誰說農業不能賺錢？後來持續「浸泡」在農村這個「職場」裡面，她更感覺到如果我們的消費者越能接受作物長得不那麼漂亮，或是口感不老是追求香甜，那麼我們農民的農耕方式和所生產品就會翻轉現況，會朝更友善環境和人體健康的方向走去。
李慧宜今天下午把這本「農村，你好嗎？」帶回竹東這個也是農村的娘家，在蕭如松紀念園區內舉辦分享會，吸引許多她的同學、親友團到場表示支持，大家紛紛邀她簽名，肯定她在走過千山萬水後，願意回本初心地留守在農村。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 總統府賀歲春聯有錯誤？台灣文學館長PO文這麼說...
- 會準嗎？日媒預測台灣2017流行商品是這個
- 跨年體諒清潔員 柯P呼籲：垃圾記得帶走！
- 西灣夕照 高雄音樂會迎接新年
- 123木頭人！太滑「煞不住」 海豹糗樣萌翻了
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》達比修左投飆變化球 嚇壞美國媒體（影音）
- （圖多）蔡阿嘎老婆「二伯」終於露臉 絕美婚紗曝光！
- 日台交流協會明正名》本土社團：應順勢全面正名台灣
- 男稱將女友推下深崖 南投警持續搜尋
- 抬車搶救騎士 16人力扛20分鐘
- 八德鐵皮屋藏職業賭場 賭資人民幣、美元全都收
- 兩老鳥鎮煞 達欣總算回魂
- 格鬥女王蘿西復出賽大賺上億 48秒被KO
- 機捷履勘順利 交長：最快春節試營運
- 南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 火災搶救損傷財物 可申請補償
- 生技發展 增訂利益迴避條款
- 已執行追加預算全刪 恆春所會又槓
- 《宜縣最會賺測速桿》宜市中山路一段 11個月抓逾6千件
- NBA》喬治帶頭衝 溜馬退公牛止4連敗
- 自由廣場》一中只有被婊的份
- 偵照十二隊F-16 擔綱衝場迎曙光
- 老婆離家出走...男子情緒崩潰 住處貼滿她的照片
- 訂餐遭公開地址 蘿莉塔喊告Uber
- 「最值得纪念的一年」富二代男星曬同志婚照回顧2016
- 美中角力戰 台廠成箭靶？
- 山友墜谷亡 揪團領隊交保
- 營造社區關懷站 超商店長樂助人
- 新聞內幕》馬金勸郝… 不退
- 許信良小邦交國無用說 蔡英文：尊重個人言論
- 台北》繳水費停車費 手機一指搞定
- 法國新法保障「斷網權」員工下班可無視工作訊息
- 迎新年》迪化運動公園 變藝術樂園
- 自由廣場》台日才是兄弟之邦
- （影音）爆笑！蔡阿嘎今早5點半迎娶 掀頭巾挑錯新娘
- 宜縣肥料廠反應槽輸送管脫落 硫化氫外洩致2死5傷
- 富邦聘郭泰源擔任顧問 跨年後談陳金鋒
- 記者衝第一線風險高 今年近百人命喪恐攻或槍擊
- 接海基會秘書長 柯承亨：兩岸需要新共識
- 5綠委競爭高雄市長 陳其邁領先
- 學生美術賽特優 黃鐘名教市長水墨畫
- 富邦網羅張泰山? 全員薪定再說
- 鋁鎂合金工廠火警 出動砂石車滅火
- 矮腳虎湯瑪斯 打出一片天
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新書「農村，你好嗎？」 李慧宜分享台灣農業觀察
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分