新書「農村，你好嗎？」 李慧宜分享台灣農業觀察

竹東女兒李慧宜把她長年待在農村的觀察寫成書，跟大家分享。（記者黃美珠攝）

2016-12-31 18:44

［記者黃美珠／竹東報導］竹東女兒李慧宜，橫山出生、竹東長大，少女時代就離開農村到都市成長，學政治、從事新聞工作多年的她，最後卻關心農村和食安問題。她把自己既是農村女兒、也是孩子的母親，更是拿筆採訪、報導的媒體人這些多重身分揉合在一起，花了1年半成就了「農村，你好嗎？」這本書，展現她對台灣農業的觀察和關心。

李慧宜直言，會寫這本書，主要是她嫁進了高雄美濃的1個農業家族，發現很多人對台灣農業的認識很淺薄，大家好像對這一行普遍抱持不樂觀的看法，這跟她在實際的農村所見很不一樣。

她說，農村真正的氣象是活力滿滿，大家耕作後入了夜，家戶之間是開「趴」，熱情討論下一季或是來年要栽種些什麼？有沒有哪些方法可以精進農業技術的，大家對農業的前景樂觀、充滿希望，不像外界好像台灣農業就將走入死胡同、沒有年輕人要從事接手的氛圍。

她說，她的第1個農作物就是蘿蔔，嘗試後的心得就是：誰說農業不能賺錢？後來持續「浸泡」在農村這個「職場」裡面，她更感覺到如果我們的消費者越能接受作物長得不那麼漂亮，或是口感不老是追求香甜，那麼我們農民的農耕方式和所生產品就會翻轉現況，會朝更友善環境和人體健康的方向走去。

李慧宜今天下午把這本「農村，你好嗎？」帶回竹東這個也是農村的娘家，在蕭如松紀念園區內舉辦分享會，吸引許多她的同學、親友團到場表示支持，大家紛紛邀她簽名，肯定她在走過千山萬水後，願意回本初心地留守在農村。

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