北門鹽田送夕陽 5千遊客齊呼好美好幸福
2016-12-31 18:00
北門井仔腳美麗的鹽田夕照，2016最後一道夕陽。（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕告別2016，歡喜迎接2017，台南市跨年首部曲傍晚在北門井仔腳鹽田送夕陽，下午5點15分夕陽緩緩隱沒在雲層，超過5千位遊客送走2016台灣最後一道夕陽，直呼：「好美，好幸福」。
市長賴清德、主辦北門送夕陽的雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能和遊客一起揮手送走夕陽。
賴清德說，今年是台南市辛苦的一年，因為發生206地震，送走夕陽時要感恩全台各地和市民對台南的救災和重建的支持，台南更表現出沒被困境打倒、「打斷手骨反倒勇」的精神，北門位在台灣西海岸最凸出的地方，北門夕陽最美麗也是台灣最後一抹夕陽，送夕陽有很大的意義，送走一切的不如意，以更積極的態度迎接2017，祝福市民和全台灣人都平平安安。
台南跨年三部曲，接著是今晚在高鐵台南站區舉行的跨年晚會和明天清晨二寮迎日曦。
台南跨年首部曲的北門送夕陽，選在有著最美夕照的井仔腳鹽田登場，落日餘暉的金黃色倒映在鹽田，十分唯美浪漫，超過5千位遊客趕來朝聖，許下新年新希望。
雲管處在井仔腳鹽田以1200台斤的彩鹽打造彩繪金雞，賴清德、徐振能、立委葉宜津、黃偉哲、副市長顏純左等人，在金雞點火燭和灑下彩鹽祈福，告別2016，迎接美好的2017。
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