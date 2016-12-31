台中洲際棒球場跨年 粉絲追星蜂擁而至

2016-12-31 18:17

（影音）〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市「2017花Young台中」的跨年晚會台中場在洲際棒球場舉行，5點開放民眾進場，是全國第一個在棒球場舉辦跨年晚會，只見一開放後，一堆年輕人如跑百米之姿衝向搖滾區，要跟藝人進行最貼近的接觸。

今年的跨年剛好遇到週六，因此有很多年輕人上午就來排隊，今年台中場的藝人由「綜藝小天王」KID、LULU、小蝦與邵庭擔任主持人。

將會由滅火器樂團熱力開唱，接續將有曾沛慈、韋禮安、DEARS、陳夢晨、董事長樂團+九天民俗技藝團、鐵獅亮光團、邰正宵、溫嵐、MATZKA、玖壹壹、盧廣仲、黃夏欣、晨悠組合等歌手及樂團輪番演出，並由張震嶽、MCHotDog熱狗、頑童MJ116組成的「兄弟本色」陪伴觀眾一起倒數迎接新年。

由於今年是在洲際棒球內舉辦，而且可以在棒球場內看表演，因此很多人早上就來排隊，5點一開放民眾進場，紛絲們就衝到舞台區前的搖滾區，還有人直接坐在棒球場上，在職業棒球賽上，幾乎不太可能讓民眾進入棒球場內，這次機會相當難得，很多喜歡同時看職棒的粉絲們都很說「賺到了！」。

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