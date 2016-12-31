北市跨年夜！柯文哲籲垃圾別亂丟 與佩琪一同倒數

2016-12-31 17:57

〔記者郭逸／台北報導〕今晚是跨年夜，台北市長柯文哲稍早在臉書發文，提醒民眾今年在跨年晚會會場周邊、捷運站出入口與信義計畫區內，共設置66組、264個大型垃圾桶、回收桶，同時加垃圾車收運，但最重要的還是大家要發揮公德心，記得把垃圾帶走；柯也提到，他稍晚會與妻子陳佩琪一同現身倒數。

柯文哲說，跨年結束後，民眾續攤慶祝或回家倒頭大睡，有一群人卻在曲終人散後才默默現身，把狂歡後的殘局收拾完畢，這群人就是北市環保局的清潔隊員，以及市府號召的一千多名志工。

柯文哲也呼籲大家，也許每個人看表演時拿個紙板來坐很方便，但紙板如果濕掉且黏在地上，清潔隊員要挖個老半天，他希望大家自備野餐墊，舒服又環保，垃圾記得帶走就對了。