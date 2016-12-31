醫師爸當義消一年出勤破千次 連續五年拚第一

2016-12-31 18:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局表揚最新年度「資深義消人員及救災救護百傑」，其中三峽區隆恩義消特搜分隊助理幹事吳國祥幾乎以隊為家，身為醫師爸的他退休後，每天一早就騎鐵馬到分隊協勤，直到深夜才回家，去年救災237次、救護822次，出勤共達1059次，不但是新北市史上第一位年度出勤破千的義消，他更是連續5年出勤獲頒全市義消第一名，出勤次數、時數比正職消防員還多。

新北市消防局民力運用科說，新北市幅員遼闊，救災勤務涵蓋火災、山域搜救及水域搶救，目前擁有5312名5大類型義消人員，為全國義消人數最多、陣容最龐大的義消兵團；每逢新北市或國內重大災害，都看得到新北市義消加入救災的身影。

民力運用科說，54歲的吳國榮7年前退休後，開始轉任「全職」義消，連續5年都是新北市義消中出勤最多的人，今年他的出勤次數推進到破千，更是新北市史上出勤最高的第一人。

吳國祥退休前擔任高空吊車司機，與妻子栽培3名兒女考進醫學院；他說，因工作關係必須長期抬頭，10年前頸椎長骨刺，偏頭痛、胃痛等毛病全來報到，健檢發現指標全不合格，他選擇晨泳健身，也加入新北市三峽區隆恩義消特搜分隊，不但土樹三鶯區每場災害都能看到他默默出勤，等待出勤的時間他也沒閒著，自修客家話、日語外，也勤健身，練就好體格與鍛鍊體魄。