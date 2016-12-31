| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

醫師爸當義消一年出勤破千次 連續五年拚第一

2016-12-31  18:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局表揚最新年度「資深義消人員及救災救護百傑」，其中三峽區隆恩義消特搜分隊助理幹事吳國祥幾乎以隊為家，身為醫師爸的他退休後，每天一早就騎鐵馬到分隊協勤，直到深夜才回家，去年救災237次、救護822次，出勤共達1059次，不但是新北市史上第一位年度出勤破千的義消，他更是連續5年出勤獲頒全市義消第一名，出勤次數、時數比正職消防員還多。

新北市消防局民力運用科說，新北市幅員遼闊，救災勤務涵蓋火災、山域搜救及水域搶救，目前擁有5312名5大類型義消人員，為全國義消人數最多、陣容最龐大的義消兵團；每逢新北市或國內重大災害，都看得到新北市義消加入救災的身影。

民力運用科說，54歲的吳國榮7年前退休後，開始轉任「全職」義消，連續5年都是新北市義消中出勤最多的人，今年他的出勤次數推進到破千，更是新北市史上出勤最高的第一人。

吳國祥退休前擔任高空吊車司機，與妻子栽培3名兒女考進醫學院；他說，因工作關係必須長期抬頭，10年前頸椎長骨刺，偏頭痛、胃痛等毛病全來報到，健檢發現指標全不合格，他選擇晨泳健身，也加入新北市三峽區隆恩義消特搜分隊，不但土樹三鶯區每場災害都能看到他默默出勤，等待出勤的時間他也沒閒著，自修客家話、日語外，也勤健身，練就好體格與鍛鍊體魄。

廣告
  • 新北市三峽區隆恩義消分隊助理幹事吳國祥去年度出勤達1059次，是新北市有史以來，出勤最多的義消。（記者吳仁捷攝）

    新北市三峽區隆恩義消分隊助理幹事吳國祥去年度出勤達1059次，是新北市有史以來，出勤最多的義消。（記者吳仁捷攝）

  • 吳國祥在分隊待命時，不時健身鍛鍊體魄。（記者吳仁捷攝）　

    吳國祥在分隊待命時，不時健身鍛鍊體魄。（記者吳仁捷攝）　

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 救災 義消
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：醫師爸當義消一年出勤破千次 連續五年拚第一


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.