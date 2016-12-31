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小雞破殼而出 市長賴清德電子賀卡亮相

2016-12-31  18:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市長賴清德今年元旦電子賀卡很特别，迎接雞年新意，內藏趣味可愛變化，「賴粉」們可仔細瞧瞧！

今年賴清德的電子賀卡首先映入眼簾的是魚夫畫作《幸福台南》，毛筆字書新年快樂，特別的是其中「樂」字上部的「白」字，一改而為小雞破殼而出的圖像，象徵台南生命力，一元復始。

這筆書法出自數位文創園區扶植的年輕文創工作者黃玟寧，她曾幫時代力量立委洪慈庸設計宣傳品，以毛筆書寫的元素做創意發想，别具風格。

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  • 市長賴清德新年電子賀卡以魚夫畫作《幸福台南》做為迎賓頁。（記者洪瑞琴翻攝）

    市長賴清德新年電子賀卡以魚夫畫作《幸福台南》做為迎賓頁。（記者洪瑞琴翻攝）

  • 市長賴清德新年電子賀卡上「新年快樂」四字出自年輕文創工作者黃玟寧的創意，看來傳統的書法元素中，在樂字上加入「雞蛋」，藏不住年輕人的Q。（記者洪瑞琴攝）

    市長賴清德新年電子賀卡上「新年快樂」四字出自年輕文創工作者黃玟寧的創意，看來傳統的書法元素中，在樂字上加入「雞蛋」，藏不住年輕人的Q。（記者洪瑞琴攝）

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相關關鍵字： 數位文創園區 賴清德 魚夫
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