小雞破殼而出 市長賴清德電子賀卡亮相

2016-12-31 18:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市長賴清德今年元旦電子賀卡很特别，迎接雞年新意，內藏趣味可愛變化，「賴粉」們可仔細瞧瞧！

今年賴清德的電子賀卡首先映入眼簾的是魚夫畫作《幸福台南》，毛筆字書新年快樂，特別的是其中「樂」字上部的「白」字，一改而為小雞破殼而出的圖像，象徵台南生命力，一元復始。

這筆書法出自數位文創園區扶植的年輕文創工作者黃玟寧，她曾幫時代力量立委洪慈庸設計宣傳品，以毛筆書寫的元素做創意發想，别具風格。

相關連結：

台南市政府網站