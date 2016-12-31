| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

全民瘋跨年 北捷運量估破300萬人次

台北捷運公司預估，今年跨年總運量將再破300萬人次。（記者黃建豪攝）

2016-12-31  17:18

〔記者黃建豪／台北報導〕台北跨年晚會即將登場，去年31日台北捷運總運量高達302萬人次，據此，北捷今年動員1500名服務人員，從上午6時起，連續42小時營運不收班，並加密重點路線班次與車站三級管制，並再次由員工組成「潮天團」，於跨年期間全面備戰，呼籲乘客不要推、不要擠。

北捷表示，捷運自今天上午6時至翌日凌晨12時止，連續42小時營運不收班（除小碧潭站與新北投站外），且下午3時後不開放攜帶自行車搭乘捷運，貓空纜車則配合營運至凌晨2時。

且跨年期間，北捷將晚會周邊的市政府站、台北101站、忠孝新生站、國父紀念館站、象山站、忠孝復興站、大安站、西門站、信義安和站、永春站、忠孝敦化站等12個車站，列為重點管制車站。

北捷建議要往返台北市政府前廣場跨年晚會的民眾，可搭板南線、淡水信義線、松山新店線，建議避開市政府站與台北101站人潮，提早於國父紀念館站、信義安和站下車，再步行到跨年晚會會場。

若是板橋、新莊、蘆洲的乘客，可搭乘板南線，離場時由國父紀念館進站；內湖、南港民眾可至南港展覽館轉乘板南線，離場時由永春站進站；淡水、中永和地區民眾可搭乘淡水信義線，離場時由信義安和站或象山站進站；新店地區民眾可搭乘淡水信義線，離場時由南京三民站進站；文山區民眾，則可於大安站轉乘淡水信義線，離場時由信義安和站進站。

北捷表示，捷運人潮預估從下午5時後陸續提升，在晚間10時後達到高峰，以往年狀況來看，跨年倒數前2小時，也就是晚間10時至凌晨12時為高峰期，市政府站及台北101站，將視月台狀況跳站不停；凌晨12時散場後，則固定有３分之１列車會過站不停，目的就是讓部分列車有空間讓下一站的民眾上車，將透過廣播和跑馬燈宣導。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北捷運 跨年
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：全民瘋跨年 北捷運量估破300萬人次


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.