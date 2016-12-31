全民瘋跨年 北捷運量估破300萬人次

台北捷運公司預估，今年跨年總運量將再破300萬人次。（記者黃建豪攝）

2016-12-31 17:18

〔記者黃建豪／台北報導〕台北跨年晚會即將登場，去年31日台北捷運總運量高達302萬人次，據此，北捷今年動員1500名服務人員，從上午6時起，連續42小時營運不收班，並加密重點路線班次與車站三級管制，並再次由員工組成「潮天團」，於跨年期間全面備戰，呼籲乘客不要推、不要擠。

北捷表示，捷運自今天上午6時至翌日凌晨12時止，連續42小時營運不收班（除小碧潭站與新北投站外），且下午3時後不開放攜帶自行車搭乘捷運，貓空纜車則配合營運至凌晨2時。

且跨年期間，北捷將晚會周邊的市政府站、台北101站、忠孝新生站、國父紀念館站、象山站、忠孝復興站、大安站、西門站、信義安和站、永春站、忠孝敦化站等12個車站，列為重點管制車站。

北捷建議要往返台北市政府前廣場跨年晚會的民眾，可搭板南線、淡水信義線、松山新店線，建議避開市政府站與台北101站人潮，提早於國父紀念館站、信義安和站下車，再步行到跨年晚會會場。

若是板橋、新莊、蘆洲的乘客，可搭乘板南線，離場時由國父紀念館進站；內湖、南港民眾可至南港展覽館轉乘板南線，離場時由永春站進站；淡水、中永和地區民眾可搭乘淡水信義線，離場時由信義安和站或象山站進站；新店地區民眾可搭乘淡水信義線，離場時由南京三民站進站；文山區民眾，則可於大安站轉乘淡水信義線，離場時由信義安和站進站。

北捷表示，捷運人潮預估從下午5時後陸續提升，在晚間10時後達到高峰，以往年狀況來看，跨年倒數前2小時，也就是晚間10時至凌晨12時為高峰期，市政府站及台北101站，將視月台狀況跳站不停；凌晨12時散場後，則固定有３分之１列車會過站不停，目的就是讓部分列車有空間讓下一站的民眾上車，將透過廣播和跑馬燈宣導。