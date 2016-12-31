萬丹紅豆牛奶節 新庄社區蟬連飯湯冠軍

大家一起吃飯湯，連小朋友都吃得津津有味。（記者葉永騫攝）

2016-12-31 17:29

〔記者葉永騫／萬丹報導〕萬丹鄉今、明兩天舉行紅豆牛奶節活動，今天進行飯湯比賽，新莊社區蟬連冠軍，大廚簡秀娥說，飯湯要好吃，湯頭要用心、食材要新鮮，這就飯湯好吃的祕訣。

萬丹紅豆節在舉辦10年後今年再加入特產的牛奶成了萬丹紅豆牛奶節，今天一大早就舉辦社區踩街活動，還有重機遊行等活動，各種農特產品的攤位擺滿了萬丹公園，吸引了大批的人潮前往，使得附近停車位一位難求，警方也派出人員在現場指揮交通，縣長潘孟安前往參加大口吃紅豆餅、紅豆牛奶並品嚐特色飯湯，豎起大姆指說讚，鄉長劉昭相說，萬丹鄉除了紅豆知名外，牛的生產也佔有一席之地，希望紅豆牛奶節的舉辦讓全國都知道萬丹的特產。

活動重頭戲則是所有社區參賽的古早味飯湯比賽，各社區全體動員煮了150人份的飯湯，除了參加競賽外，也讓參加的人都能品嚐早期農村美食，評審則是相當的用心，逐一評鑑社區活動力、整潔度，並且品嚐飯粒、香味、口感，最後由新庄社區蟬連冠軍。

新庄社區大廚簡秀娥表示，飯湯要煮的好吃，湯頭最重要，她用大骨煮製了4~5個小時後，再加入新鮮的鮪魚、大蝦、魚丸、小卷等共18味，讓飯湯香濃可口，吃了還想再吃，因此才能連續獲得評審的青睞，而新庄村長蔡昭輝認為，社區民眾團結一致努力做好一件事，這就是致勝的關鍵。