萬丹紅豆牛奶節 新庄社區蟬連飯湯冠軍
2016-12-31 17:29
大家一起吃飯湯，連小朋友都吃得津津有味。（記者葉永騫攝）
〔記者葉永騫／萬丹報導〕萬丹鄉今、明兩天舉行紅豆牛奶節活動，今天進行飯湯比賽，新莊社區蟬連冠軍，大廚簡秀娥說，飯湯要好吃，湯頭要用心、食材要新鮮，這就飯湯好吃的祕訣。
萬丹紅豆節在舉辦10年後今年再加入特產的牛奶成了萬丹紅豆牛奶節，今天一大早就舉辦社區踩街活動，還有重機遊行等活動，各種農特產品的攤位擺滿了萬丹公園，吸引了大批的人潮前往，使得附近停車位一位難求，警方也派出人員在現場指揮交通，縣長潘孟安前往參加大口吃紅豆餅、紅豆牛奶並品嚐特色飯湯，豎起大姆指說讚，鄉長劉昭相說，萬丹鄉除了紅豆知名外，牛的生產也佔有一席之地，希望紅豆牛奶節的舉辦讓全國都知道萬丹的特產。
活動重頭戲則是所有社區參賽的古早味飯湯比賽，各社區全體動員煮了150人份的飯湯，除了參加競賽外，也讓參加的人都能品嚐早期農村美食，評審則是相當的用心，逐一評鑑社區活動力、整潔度，並且品嚐飯粒、香味、口感，最後由新庄社區蟬連冠軍。
新庄社區大廚簡秀娥表示，飯湯要煮的好吃，湯頭最重要，她用大骨煮製了4~5個小時後，再加入新鮮的鮪魚、大蝦、魚丸、小卷等共18味，讓飯湯香濃可口，吃了還想再吃，因此才能連續獲得評審的青睞，而新庄村長蔡昭輝認為，社區民眾團結一致努力做好一件事，這就是致勝的關鍵。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 總統府賀歲春聯有錯誤？台灣文學館長PO文這麼說...
- 會準嗎？日媒預測台灣2017流行商品是這個
- 桃園跨年晚會7點登場 近300警力維安
- 偏鄉童免費學程式語言 台東市順天宮開辦書屋
- 小雞破殼而出 市長賴清德電子賀卡亮相
網友回應
熱門新聞
- MLB》達比修左投飆變化球 嚇壞美國媒體（影音）
- （圖多）蔡阿嘎老婆「二伯」終於露臉 絕美婚紗曝光！
- 外地機車登琉球 元旦起驗排氣
- 富邦聘郭泰源擔任顧問 跨年後談陳金鋒
- 自由廣場》無知第三名 媒體難卸責
- 徵信社Timing算錯 老婆抓猴反被告
- 《中英對照讀新聞》Sheep’s head, prosthetic leg and London house among most unusual UK charity donations 英國稀有慈善捐贈物見羊頭、義足和倫敦房屋
- NBA》喬治帶頭衝 溜馬退公牛止4連敗
- （影音）具惠善安宰賢公開新婚生活 爭執吵架全都錄
- 南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 機捷貼心服務多 預辦登機作業 經常出國民眾超期待
- NBA》大勝拓荒者 馬刺強摘4連勝
- 筆友男扮女欺騙感情 男痛毆對方潛逃海外8年後投案
- SBL Live》2個戴維斯的戰鬥 璞園上半場領先
- 網球》張凱貞驚險逆轉勝 深圳女網會內聽牌
- 大世界小葉片 那些旅途中偶遇的人們
- 男子跌落古坑鄉萬年峽谷 送醫急救不治
- 下屆黨主席誰接捧 王金平：吳敦義是最好人選
- 迎新年 淡水河邊禁放爆竹、天燈
- 葉少爺首度報到 「外界批評虛心接受」
- 男網一哥莫瑞在賽季揭幕戰 意外敗給高芬
- 交通罰鍰26億 柯批「只讓我民調更低」
- 癱男病死床上 3兄弟遺棄致死起訴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Grape King searched over expired product allegation
- 頭一遭！府春聯賀詞 引用台灣文學
- 日領事館前 南韓准放慰安婦像
- 春節前塞車 柯：不避開 自討苦吃
- 蔡出訪過境美國…是否晤川普團隊引關注
- NBA》勇士最後一擊該給誰？鐵面人：杜蘭特
- 特勤因公傷殘納醫療照護 三讀通過
- 火攻桃檢公務車 精障男輕判
- （影音）看到最後都哭了！76歲阿公「應該求婚」 向24歲自己喊話
- 接海基會秘書長 柯承亨：兩岸需要新共識
- 29歲史上最年輕封爵 球王穆雷阿布達比爆冷敗
- NBA》2度率隊拿下總冠軍 熱火主帥確定獲得續約
- 談外交 蔡英文：不與中國金錢競逐
- 視障者問復康巴士 遭回「沒看到嗎」
- 食光走廊 包子、饅頭、花捲、豆沙包……
- 澎恰恰跨年最難忘 歌唱一半開始倒數
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：萬丹紅豆牛奶節 新庄社區蟬連飯湯冠軍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分