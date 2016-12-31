正德台南愛心廚房將啟用 免費供餐貧困弱勢

2016-12-31 17:20

〔記者王俊忠／台南報導〕位於南市中西區的正德社會慈善基金會台南分院愛心廚房，預定明年1月7日啟用，免費供餐給經濟弱勢、三餐不繼的民眾，從週一到週六每天供應素食午、晚兩餐，採用天然、無毒食材，要讓民眾吃得飽也吃得健康。

正德佛教慈善機構創辦人常律和尚為落實弘法利生、解決社會民生問題，今年8月起相繼在彰化與宜蘭設立愛心廚房，預計未來5年在全台廣設108家愛心廚房，每個鄉鎮至少設立1家，免費供應素食午餐和晚餐，讓人人都能有基本的溫飽。

常律和尚表示，愛心廚房不只要救濟三餐不繼、貧飢無食者，而且稟持佛陀慈悲精神，不分貧富貴賤都可來用餐，對貧困者不收費；一般有資力的民眾可以隨喜投功德箱，同得健康、同享功德。

「覺得很窩心」！民眾說，這裡給他們的不只是溫飽，還有滿滿的愛心，天氣越來越冷，不少遊民只能在外遊蕩、挨餓受凍，現在有正德愛心廚房這地方，讓遊民、弱勢族群有家的感覺。

正德台南分院師兄陳志昌說，台南分院位在中西區民生路二段181號，歡迎各界愛心人士提供有機健康的米、麵粉、麵條、麵包、麥片、饅頭、蔬菜水果與點心等物資，供弱勢免費食用。