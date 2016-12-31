| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

一次性蛋材爭議 學者建議防疫從感染源著手

2016-12-31  16:55

〔記者鄭鴻達／台北報導〕時節再度進入禽流感好發的冬季，各國政府嚴陣以待，農委會推行之「一次性蛋材」政策近期上路，引發蛋農不滿。學者建議，病毒在一地留下後變異機會就會增加，防疫工作應做系統性思考，政府更應從禽農開始做好由「由下而上」的溝通。

冬季為禽流感好發季節，除了鄰近的中國、韓國等地陸續傳出人、禽疫情，近期雲林縣的一處養鴨場被驗出禽流感病毒，最後全面撲殺鴨隻控制疫情，而近期上路的一次性裝蛋紙材政策，更引發蛋農、業者與官方的緊張與歧見，讓禽流感疫情危機再度成為焦點。

台大流行病學與預防醫學研究所教室金傳春指出，過去禁宰活禽政策也曾遭反彈，但發生禽流感絕非禽農樂見，防疫措施不但要對裝蛋的器皿等傳播途徑努力，更應該從養殖場等感染源著手，讓禽農、政府從執行面到決策面，都能以台灣零禽流感為理想努力。

金傳春表示，國內禽養殖都是一整批出貨，待清場幾週後再進駐新的一批，讓病毒不會留下來，減少變異機會，而蛋禽養殖多為大量繁殖，雞隻所住空間非常有限，因而近年在蛋雞場所做禽流感血清抗體偵測，陽性率反應竟隨年代增加，顯示環境問題之重要。

金傳春指出，若禽流感為過去一般由野鳥傳播，路徑一定是從北到南，但若是從南到北，就必定跟運輸器材有關，她主張政府應仿效美國農業部「由下而上」的防疫措施，實施對禽農作禽流感教育等做法，避免「由上而下」式做法容易變成「執行不力」的問題。

金傳春強調，禽流感傳播途徑以接觸傳播最為重要，陸禽還會透過空氣，而水禽則是透過糞便，環境衛生至關緊要，禽流感防疫措施可仿效當初防治登革熱的專家學者諮詢委員會做法，組成由病毒學家、野鳥專家、禽農代表等組成的顧問團，並召開防疫會議。

金傳春再度強調，包裝器材傳播防治只是防疫工作一環，若大家只聚焦於其中處理一項問題的政策，宛如只看見一顆爛蘋果，除了政府科技部要站出來，並建立由專家學者組成的諮詢顧問團，就是要讓防疫工作能系統性思考，宛若也能注意到處理樹幹甚至樹根。

廣告
  • 「一次性蛋材」政策近期上路，引發争議。示意圖。（資料照，記者王峻祺攝）

    「一次性蛋材」政策近期上路，引發争議。示意圖。（資料照，記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 禽流感 防疫 雞蛋一次性包材
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：一次性蛋材爭議 學者建議防疫從感染源著手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.