一次性蛋材爭議 學者建議防疫從感染源著手

2016-12-31 16:55

〔記者鄭鴻達／台北報導〕時節再度進入禽流感好發的冬季，各國政府嚴陣以待，農委會推行之「一次性蛋材」政策近期上路，引發蛋農不滿。學者建議，病毒在一地留下後變異機會就會增加，防疫工作應做系統性思考，政府更應從禽農開始做好由「由下而上」的溝通。

冬季為禽流感好發季節，除了鄰近的中國、韓國等地陸續傳出人、禽疫情，近期雲林縣的一處養鴨場被驗出禽流感病毒，最後全面撲殺鴨隻控制疫情，而近期上路的一次性裝蛋紙材政策，更引發蛋農、業者與官方的緊張與歧見，讓禽流感疫情危機再度成為焦點。

台大流行病學與預防醫學研究所教室金傳春指出，過去禁宰活禽政策也曾遭反彈，但發生禽流感絕非禽農樂見，防疫措施不但要對裝蛋的器皿等傳播途徑努力，更應該從養殖場等感染源著手，讓禽農、政府從執行面到決策面，都能以台灣零禽流感為理想努力。

金傳春表示，國內禽養殖都是一整批出貨，待清場幾週後再進駐新的一批，讓病毒不會留下來，減少變異機會，而蛋禽養殖多為大量繁殖，雞隻所住空間非常有限，因而近年在蛋雞場所做禽流感血清抗體偵測，陽性率反應竟隨年代增加，顯示環境問題之重要。

金傳春指出，若禽流感為過去一般由野鳥傳播，路徑一定是從北到南，但若是從南到北，就必定跟運輸器材有關，她主張政府應仿效美國農業部「由下而上」的防疫措施，實施對禽農作禽流感教育等做法，避免「由上而下」式做法容易變成「執行不力」的問題。

金傳春強調，禽流感傳播途徑以接觸傳播最為重要，陸禽還會透過空氣，而水禽則是透過糞便，環境衛生至關緊要，禽流感防疫措施可仿效當初防治登革熱的專家學者諮詢委員會做法，組成由病毒學家、野鳥專家、禽農代表等組成的顧問團，並召開防疫會議。

金傳春再度強調，包裝器材傳播防治只是防疫工作一環，若大家只聚焦於其中處理一項問題的政策，宛如只看見一顆爛蘋果，除了政府科技部要站出來，並建立由專家學者組成的諮詢顧問團，就是要讓防疫工作能系統性思考，宛若也能注意到處理樹幹甚至樹根。