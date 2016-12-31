跨年體諒清潔員 柯P呼籲：垃圾記得帶走！

台北市府前廣場的跨年晚會，預計會有百萬人參與，柯文哲呼籲民眾，在參加完跨年晚會後將垃圾隨手帶走。（記者郭逸攝）

2016-12-31 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕隨著時間進入傍晚，已有越來越多民眾湧入台北市府前廣場，準備在101煙火燈光秀的表演下跨過2017年。台北市長柯文哲表示，在狂歡節束後，總有一群人默默現身收拾殘局，呼籲民眾在離開時記得將垃圾隨手帶走。

由於今日天氣舒適宜人，預估將有百萬人參與北市跨年盛會。柯文哲在臉書上寫到，台北市府環保局清潔隊員與一千多名志工，會在晚會結束後大範圍清理環境，形容他們「在曲終人散後才默默現身，在2017年的第一道曙光來臨前，把狂歡後的殘局收拾完畢。」

柯文哲提到，今晚會場周邊、捷運出入口與整個信義計畫區內，將設置66組（264個）大型垃圾桶（含回收桶）；煙火結束後更設置74個太空包垃圾袋及加派垃圾車收運，請民眾妥善運用。

此外，柯文哲特別指出，民眾在觀看表演時使用紙板當作坐墊非常方便，但他強調，紙板要是弄濕就會黏在地上，對清潔人員來說非常不便，希望大家能自備野餐坐墊，舒適又環保，最重要的是「垃圾記得帶走就對了！」