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八家將浪子寒冬送暖4都 玖壹壹PO網盛讚

2016-12-31  16:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「阿裕」（化名）當八家將時打架鬧事，也當過酒店圍事，不過今年他帶著「一群工人」連跑台北、台中、台南及高雄4都，為街友送上禦寒衣物、熱食。阿裕說，他出身中低收家庭，接受過白米濟助，「我永遠記得1包白米度過1個月生活的日子」。

35歲的阿裕是台積電外包商，從12月15日起，帶著旗下8名工人跑了台北、台中、台南及高雄，在凌晨1、2點氣溫最冷冽的時刻，將每件1700元外套、熱食交到街友手中。

有次在台中公園恰巧遇到了玖壹壹樂團成員洪春風，一行人開心地要求跟偶像合影，洪得知阿裕的善行後，將故事PO上IG，讚說：「你們辛苦了，有你們真好」，獲得近3萬人按讚。他們也碰到熱心警察，帶領進入最複雜區域。

在沒有任何資訊下，他們先向朋友、警察局、遊民收容中心等，打聽各市街友聚集地點，下工後帶著滿車外套直奔當地，熱食就地在超商購買。他們看到有些街友衣著單薄，心裡想著「幸好我們來了」，目睹3、40個20至30歲年輕人流浪街頭，內心更是震撼。

阿裕說，他去年捐贈白米給宮廟發放，但他不信任慈善機構，才想帶著員工去看看台灣社會另一個面貌，把物資送給真正需要的人。當他公布決定時，員工都不想去，完成後卻對他說「謝謝老闆給了省思機會」、「明年去育幼院！」阿裕又向員工許下新年願望，這次大家都不想缺席。

很難想像阿裕年少荒唐，國中時就驚動高市少年隊進入校園，一度混跡江湖，27歲時因緣際會接觸到營造工程而創業。他說，從小家境不好受過別人幫助，稍有能力後想為社會盡棉薄之力，並翻轉大家對工人刻板印象。

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  • 工人將禦寒衣物送給街友。（記者洪臣宏翻攝）

    工人將禦寒衣物送給街友。（記者洪臣宏翻攝）

  • 工人關懷露宿公園躺椅的街友。（記者洪臣宏翻攝）

    工人關懷露宿公園躺椅的街友。（記者洪臣宏翻攝）

  • 工人們到超商幫街友買熱食。（記者洪臣宏翻攝）

    工人們到超商幫街友買熱食。（記者洪臣宏翻攝）

  • 玖壹壹團員洪春風在IG盛讚工人們的善行。（翻攝自網路）

    玖壹壹團員洪春風在IG盛讚工人們的善行。（翻攝自網路）

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