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超商備貨增10倍 北市信義商圈門市一夜業績破百萬

2016-12-31  16:20

〔記者張凱翔／台北報導〕便利商店搶攻跨年商機，北市信義區一級戰區便利商店拆門、開冰櫃應戰，啤酒、威士忌和紅酒和各類熟食備貨量為平常的10至20倍，北市府演唱會場旁的OK便利商店信彩門市、信義威秀旁全家便利商店建鑫門市，跨年業績更是強強滾，營業額較平日高5、6倍以上，建鑫門市去年更是業績一夜飆破一百萬！

全家便利商店建鑫門市，從早上就開始備戰準備大撈跨年財，店前人行道擺起帳棚、拆下玻璃店門和飲料冰櫃門，總公司更派40名店員支援，是平常10倍人力；收銀機增為10台、蕃薯機、咖啡機和熱狗機3台，今年還和金色三麥合作設活動吧台。

全家便利商店公關陳家奇表示，建鑫門市飲料、酒類備貨量是平常20倍，熟食點心是平日10倍。有趣的是，天氣雖冷，去年霜淇淋竟有七倍成長，咖啡則賣出平日4倍的量。

近北市府演唱會區的OK便利商店信彩門市也不遑多讓，店長說酒類、飲料進貨量是平常10倍，接近300箱，關東煮機、微波爐、咖啡機和蒸包機都是平常2到3倍多，單晚業績去年就達40萬元，希望今年天氣好、跨年人數多也能帶來業績成長。

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  • 北市信義區跨年一級戰區便利商店都拆門應戰，跨年夜營業額、銷貨量和人力都比平日倍數成長。（記者張凱翔攝）

    北市信義區跨年一級戰區便利商店都拆門應戰，跨年夜營業額、銷貨量和人力都比平日倍數成長。（記者張凱翔攝）

  • 酒類、飲料是跨年夜最暢銷的商品，商家平均進貨量是平日的20至30倍。（記者張凱翔攝）

    酒類、飲料是跨年夜最暢銷的商品，商家平均進貨量是平日的20至30倍。（記者張凱翔攝）

  • 便利商店備貨量大增，應戰跨年夜。（記者張凱翔攝）

    便利商店備貨量大增，應戰跨年夜。（記者張凱翔攝）

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