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募資買魚助漁民 學甲台灣鯛3000斤免費送

2016-12-31  16:19

〔記者楊金城／台南報導〕台灣鯛魚價慘跌又滯銷，台南市虱目魚養殖協會、學甲食品和市議員謝財旺募資，向養殖漁民購買3000台斤台灣鯛，下午2點半在學甲免費送給民眾，每人2尾，有1500人高興的拿到台灣鯛回家加菜，台灣鯛全部送光光。

謝財旺說，台灣鯛價格慘跌，養殖漁民賠錢又賣不出去，今年真是苦哈哈，因此募資買魚，以每台斤20元的價格向漁民購買3000台斤，在2016最後一天送魚給民眾，祝福新年快樂，年年有餘，另方面以此提醒政府重視，解決台灣鯛目前的困境。

下午2點半起，免費的台灣鯛在謝財旺學甲服務處發送，每尾台灣鯛十分肥美，重量都有1台斤以上，吸引民眾排隊拿取，學甲警分局還派員維護秩序，免得影響交通。

前議長李全教和學甲食品董事長王文宗、謝財旺都到場送魚給民眾，謝財旺說，台灣鯛目前價格在1台斤17、18元，比養殖成本低6、7元，漁民賠錢又賣不出去，狀況很悲情，希望免費送魚稍解漁民的壓力，也藉此提醒政府解決台灣鯛價跌滯銷問題。

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  • 地方人士購買3000台斤台灣鯛，裝成一簍一簍送地準備發送出去。（記者楊金城攝）

    地方人士購買3000台斤台灣鯛，裝成一簍一簍送地準備發送出去。（記者楊金城攝）

  • 民眾排隊拿魚，員警維護秩序。（記者楊金城攝）

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  • 市議員謝財旺（前）拿著肥美的台灣鯛送給排隊民眾。（記者楊金城攝）

    市議員謝財旺（前）拿著肥美的台灣鯛送給排隊民眾。（記者楊金城攝）

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