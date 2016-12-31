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提高自來水普及率 大甲德化里供水延管工程動工

2016-12-31  16:45

〔記者黃鐘山／台中報導〕大甲區德化里供水延管工程今日動工，立法院副院長蔡其昌致詞時表示，1.3公里的長度，總工程經費超過1億元預算，未來當地的自來水普及率可以提高到百分之百，期望工程可以順利而有效率，讓大家都有安全的水可以使用。

水利署統計，大甲區德化里至105年11月底有578戶，自來水用戶僅409戶，普及率約7成。蔡其昌辦理會勘及向水利署爭取經費，改善用戶用水權益，供水延管工程有169戶受益。若全數申請新裝啟用，該里供水普及率將提高至百分百。

蔡其昌指出，在農業時代，飲用地下水可能無礙，但是現在工廠林立，地下水常飽受汙染。因此擔任立委以來，不斷幫海線居民爭取裝設自來水管線。德化里供水延管工程已動工，希望大家踴躍申請新裝，不然未來自己要再安裝自來水管，光工程款就要2萬多元。

這次工程範圍包括東西五路一段、東西六路一段、東西七路一段、東西八路一段、東西九路、南北三路、南北四路、南北五路、賢仁路、橫圳路及其巷弄等，合計1.3公里長，總工程經費1億876萬元，工程預計120個工作天完成。

自來水公司表示，鼓勵用戶新裝，這段時間免收路修費。因路面刨封完成後，會禁挖一段時間，日後申請費用會較高。假如新裝申請作業，無法提出相關文件資料，可以請區公所協助用戶申請接水證明。

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  • 大甲區德化里供水延管工程，31日舉行動工典禮。（記者黃鐘山攝）

    大甲區德化里供水延管工程，31日舉行動工典禮。（記者黃鐘山攝）

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