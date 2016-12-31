跨年馬拉松 2017東海道超馬今晚開跑

2016-12-31 15:52

〔記者王峻祺／花蓮報導〕跨年瘋路跑！花蓮洄瀾灣特區今天齊聚來自全球2000名跑者，共同參加「2017東海道超級馬拉松」，四大極地馬拉松總冠軍陳彥博也加入挑戰國際山海組110公里賽事，自晚上9時起跑，橫跨2016年後，明晨將在美麗的東海岸，以路跑迎接新年第一道曙光。

中華民國超馬協會與台開集團合作，以「Green my life」為主軸舉辦全國唯一不限時跨年馬拉松賽，賽事共分半馬24公里、全馬42公里及超馬110公里三項，吸引近2000多名來自台灣、日本、韓國、中國及歐美跑者共襄盛舉。

四大極地馬拉松總冠軍陳彥博，今也到場替選手加油，並加入晚間挑戰110公里的國際山海組賽事，陪伴跑者倒數跨年，另還有來自日本的24小時亞洲超馬紀錄保持人原良和，也與太太一起跑馬迎曙光。

陳彥博說，運動不只是運動，更要為自己和健康而跑，開心能夠來到花蓮跟所有跑者一起跨年，以用盡全力的姿態向2016年說再見，用微笑的心情跑向2017年，並透過馬拉松賽事，以雙腳更認識這塊美麗的台灣。

中華民國超級馬拉松協會秘書長郭豐洲說，110公里賽事必須從晚上9時起跑，一路跑到隔日清晨6、7時，長達9小時的長途賽程，雖對選手來說是一項極具耐力及體力的挑戰，但能以馬拉松迎接新年曙光，也算是最另類的跨年活動。