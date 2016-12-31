2017倒數 北市信義商圈百貨影城營業時間看這裡

2016-12-31 15:26

〔記者聶瑋齡／台北報導〕2017 倒數9小時，跨年信義商圈百貨公司與信義威秀影城人潮逐漸湧現，業者貼心消費者，營業時間最晚至凌晨3點15。

ATT 4 FUN 營業至1點。營業時間至十點的為：台北101、BELLAVITA寶麗廣塲、微風廣場松高店、微風信義、新光三越台北信義新天地A9 A4 A11、統一時代百貨台北店、誠品信義書店兒童書店。至於誠品信義店（書店與商店）營業時間至11點。