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2017倒數 北市信義商圈百貨影城營業時間看這裡

2016-12-31  15:26

〔記者聶瑋齡／台北報導〕2017 倒數9小時，跨年信義商圈百貨公司與信義威秀影城人潮逐漸湧現，業者貼心消費者，營業時間最晚至凌晨3點15。

ATT 4 FUN 營業至1點。營業時間至十點的為：台北101、BELLAVITA寶麗廣塲、微風廣場松高店、微風信義、新光三越台北信義新天地A9 A4 A11、統一時代百貨台北店、誠品信義書店兒童書店。至於誠品信義店（書店與商店）營業時間至11點。

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  • 2017跨年倒數，今日午後101景觀。（記者聶瑋齡攝）

    2017跨年倒數，今日午後101景觀。（記者聶瑋齡攝）

  • 信義商圈下午人潮逐漸湧現。（記者聶瑋齡攝）

    信義商圈下午人潮逐漸湧現。（記者聶瑋齡攝）

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