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北市跨年晚會管制 下午5時起禁停車格

2016-12-31  15:37

〔記者黃建豪／台北報導〕2017年台北最HIGH新年城跨年晚會將於台北市政府前廣場舉行，從下午5時起至翌日凌晨3時，管制區域內將禁止於路邊汽機車停車格停車、黃線禁止臨停，同時台北市政府週邊總計20個YouBike站將配合暫停營運。

跨年晚會交通管制區域，包含：基隆路、仁愛路、忠孝東路、松仁路、信義路、松壽路、市府路、逸仙路、仁愛路（逸仙路及光復南路間）、光復南路、忠孝東路、忠孝東路5段236巷、松德路、信義路、基隆路、松仁路及莊敬路，上述範圍下午5時起禁止於停車格路邊停車及黃線臨停。

自行車部分，在管制期間亦禁止通行，YouBike則於下午5時起台北市政府、市民廣場、興雅國中、世貿二館、信義廣場、世貿三館、台北市災害應變中心、三張犁、中強公園、捷運台北101/世貿站、捷運象山站、仁愛逸仙路口、松德公園、信義基隆路口實施第一階段暫停營運；晚間7時起，則新增捷運國父紀念館站（2號出口）、捷運信義安和站、基隆光復路口、松德站、台北醫學大學、仁愛延吉路口，總計20站暫停營運。

若民眾有借還YouBike需求，需改至松山車站、松山家商、 龍門廣場、 捷運大安站、 三興公園及 臥龍樂業街口。

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  • 市政府周邊YouBike站將配合跨年晚會暫停營運。（記者黃建豪攝）

    市政府周邊YouBike站將配合跨年晚會暫停營運。（記者黃建豪攝）

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相關關鍵字： 停車格 台北最High新年城2016跨年晚會 跨年晚會
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標題：北市跨年晚會管制 下午5時起禁停車格


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