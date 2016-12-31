小貓受困鐵門 動保處人員沙拉油解危
2016-12-31 15:28
〔記者何玉華／新北報導〕汐止區新台五路一處社區大樓，日前通報有小貓頸部卡在\鐵門格欄裡，動彈不得，動保處派員救援時，靈機一動向民眾索討沙拉油，抹在貓咪被卡住的頸部，才順利將牠救出。
動保處人員梁昱偉獲報抵達現場時，發現小貓受困在民宅的鐵門窗格，「喵嗚喵嗚」的發出哀叫聲，宛如在求援，梁昱偉試圖將牠拉出，反而讓小貓因緊張而掙扎，越卡越緊；動保員靈機一動，向民眾商借沙拉油，再將油均勻抹在被卡住的部位後，用毛巾包住小貓向外拉，終於順利救出。通報的民眾表示有意領養，隨即接手帶回家。
梁昱偉說，時常接獲小貓受困案件，但卡在門口是第一次遇見；過去貓隻受困案例中，在冬天常見流浪貓貪圖溫暖躲在車輛引擎旁，一旦車主發動車輛時，若不注意，貓咪很容易被捲入引擎而受傷；先前在烏來區救援貓咪前肢卡在引擎案件，前肢都磨到見骨了，幸好順利康復。
他提醒，冬天時，車主發動車輛可以多一分小心，發車前敲一下發出聲響，驅趕貓犬等避寒取暖的動物，就可以少一些悲劇發生。
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