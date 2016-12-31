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北市環局動員2千人備戰跨年 籲帶環保杯 垃圾不落地

2016-12-31  15:20

〔記者張凱翔／台北報導〕北市2017跨年晚會，北市環保局轄下15個清潔隊進入備戰，共動員831名清潔人力、學生與社團志工自行響應1300人，人力是去年的1.4倍，垃圾回收站設置六十六處、共二六四個垃圾桶，清潔車預計派出廿五輛。環保局表示，北市跨年人口連年上升，加上今年天氣又很好，預估人次將爆表，呼籲市民跨年能攜帶環保杯、垃圾丟進垃圾桶，以減少垃圾量。

北市去年跨年活動湧入近百萬人迎接新年，會後環保局清出19.47噸垃圾，花了1個小時就完成道路復舊，環保局表示，去年首度結合清潔隊和學生志工，對路人進行宣導垃圾分類、垃圾不落地和提倡帶環保杯，今年也會延續。此外，環保局預估跨年人數逐年上升，今年天氣又特別好，因此規劃比去年多1.4倍的人力應戰。

環保局表示，除轄下15個清潔隊共831人外，更結合5大台北市紅十字會、各大專院校崇德社、臺灣各大學聯盟、環保星勢力志工隊及景文高中等1300名學生義工，義工會在市府周邊各捷運出入口及活動會場，一起協助維持環境整潔、收集民眾手上的垃圾。

環保局科長蔡清村表示，為維持環境清潔，會場周邊與捷運出入口附近設六十六組共計二六四個大型垃圾桶，煙火結束後會設置74個太空包垃圾袋並加派垃圾車收運。去年演唱會於凌晨1時30分左右結束，道路復舊2時30分完成，環保局表示希望今年能超越這個目標。

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  • 今年北市跨年，共有台北市紅十字會、各大專院校崇德社、臺灣各大學聯盟、環保星勢力志工隊及景文高中等1300名志工，和環保局一起備戰。（環保星勢力志工隊提供）

    今年北市跨年，共有台北市紅十字會、各大專院校崇德社、臺灣各大學聯盟、環保星勢力志工隊及景文高中等1300名志工，和環保局一起備戰。（環保星勢力志工隊提供）

  • 今年環保局備有264個垃圾桶在活動會場與各捷運站出入口，環保局呼籲只要做到垃圾不落地，清潔復舊很快就能完成。（記者張凱翔攝）

    今年環保局備有264個垃圾桶在活動會場與各捷運站出入口，環保局呼籲只要做到垃圾不落地，清潔復舊很快就能完成。（記者張凱翔攝）

  • 台北市環保局動員龐大人力輪班備戰跨年晚會垃圾。圖為去年清潔人員工作情況。（資料照，記者葉冠妤攝）

    台北市環保局動員龐大人力輪班備戰跨年晚會垃圾。圖為去年清潔人員工作情況。（資料照，記者葉冠妤攝）

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