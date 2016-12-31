陳樺緯奪全國學生美術特優 全家101跨年慶賀

2016-12-31 15:45

〔記者林曉雲／台北報導〕「爸爸吃掉了我的大螃蟹！」台南市寶仁國小三年級學生陳樺緯以生動活潑的表情及構圖，大膽鮮明的色彩，畫出全家人一起去大啖螃蟹美食的逗趣，在今年最後一天奪得全國學生美術比賽特優，陳樺緯表示，爸爸平常在台北工作，全家人因為他得大獎團聚在台北，很開心！陳爸爸說，晚上全家要去跨年看101煙火。

全國學生美術比賽是國內重要的學生藝術競賽活動，自民國40年創辦迄今已過65年，由教育部所屬國立台灣藝術教育館舉辦，為目前官辦最久的學生藝術競賽，培育了如鄭善禧、陳景容、黃冬富、林昌德及林進忠等國內知名藝術家，對台灣藝術教育的培育與養成具獨特的重要性。今年各縣市入選的初賽優勝作品總計達8965件，包括繪畫類、西畫類、平面設計類、水墨畫類、書法類、版畫類及漫畫類等7大類55組，最後脫穎而出102名學生獲得特優獎。

陳樺緯的媽媽是美術老師，他表示，因為是獨生子，無聊的時候就喜歡畫畫打發時間，雖然參加過很多次比賽也得了很多獎，但這次獲得特優最開心的是，在今年最後一天能和平常在台北工作的爸爸團聚，全家還可以一起倒數跨年。

高雄市林園國小五年級學生林陞安以「高雄萬年季，幸福迓火獅」奪得特優，國小三年級開始唸美術班，學校教他設計美術字，他就把幸福迓火獅五個字變成畫，呈現高雄市萬年季、龍虎塔的特色，而為了有對比的效果，所以把龍虎塔畫成黑白色，以突顯畫中人物鮮艷的色彩。

宜蘭縣中道國小四年級學生陳卉溱以應景的「猴子」水墨畫，奪得特優，她表示，最難畫的是猴子的毛，畫最好的是果實，她畫了一隻母猴帶著二隻小猴子，第一次參賽就獲得特優大獎，很開心。陳卉溱的祖父和弟弟也陪她一起來台北領獎。中道國小教務主任董素芬表示，該校重視書法教育，學生畫水墨畫時運筆就很自然。中道國小美術老師蔡麗容表示，陳卉溱得獎作品是全班每個小朋友學習的作業成品，為了畫出猴子生動的表情，卉溱還特地去動物園觀察猴子。