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好康突喊卡？ 中華電信客服被打爆

2016-12-31  15:07

〔記者楊綿傑／台北報導〕中華電信的「低調優惠」在活動結束前就取消？民眾指出中華電信針對「老客戶」悄悄推出贈送「每月通話費300元」或「網路流量5G」2擇1，為期一年的優惠方案，但未到活動結束時間（12月31日）就突然停止，民眾不論透過客服電話或臨櫃辦理均遭拒絕。

民眾黃先生指出，原來應該是拿起中華電信門號手機播800，再按9轉客服，並表明要詢問針對老客戶送通話金或流量的活動，客服人員就會協助辦理。他有朋友最近得知此項資訊後抱怨中華電信「為何沒主動通知」，有朋友則因客服電話打不進去，臨櫃辦理後得到優惠。

不過相關訊息曝光後，許多民眾也想取得優惠，使得中華電信客服呈現癱瘓狀態。而試著在凌晨3、4點打到中華電信客服的蔡小姐表示，因為轉接時按錯，輾轉得知線上還有一千多通的客服電話在等，於是放棄。直到今天白天，朋友直接衝到門市去辦理，但是被門市服務人員拒絕。

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  • 民眾想打電話到中華電信客服去詢問優惠，但是一直打不進去。（記者楊綿傑攝）

    民眾想打電話到中華電信客服去詢問優惠，但是一直打不進去。（記者楊綿傑攝）

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