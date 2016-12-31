打造中市特色變電箱 議員建議與花博結合
2016-12-31 16:36
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市四處都可看到變電箱，但非常不好看，市議員劉士州建議市府應如同台南市一樣，讓每一個變電箱跟地方特色結合，成為有故事的變電箱，而非只是彩繪一下，第一階段應結合2018的花博，讓變電箱跟花博議題相結合。
市府副秘書長郭坤明表示，由於台中市2018要辦花博，因此跟城市美化的建議非常多，包括街頭巷尾的整理及改造及公共設施的設計，如變電箱，對於市議員的建議，市府會希望能透過鄰里來整體推動，也會行文給台電等相關單位來研議。
市議員劉士州表示，台中市有很多變電箱，光是一條文心路，變電箱就不知凡幾，而變電箱有些如同過去傳統，全部都是綠色，還被亂塗鴉，有些是已經過彩繪，但是並沒有特色。
劉士州表示，日前他去台南，看到台南的變電箱，被改裝的根本看不出是變電箱，反而有更多的驚喜，如變電箱變成一個書櫃或家具櫃，相當古意且典雅，符合台南市的特色。
而台中市的變電箱，沒有任何台中市的特色，劉士州認為市府應該好好規劃，讓台中市的變電箱也成為台中市的一個亮點。
他建議，由於2018年台中市要舉辦花博，因此第一階段市府應該讓變電箱化身為花博的代言，跟花博的議題相結合，而變電箱無所不在，讓民眾無形中，幾乎時時可以跟花博接觸，遊客到台中市來，隨時都可感受到花博存在。
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