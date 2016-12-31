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全班近半學生不會寫這個字！ 國小老師嘆：恨鐵不成鋼

2016-12-31  15:48

〔即時新聞／綜合報導〕台灣小學生文字能力堪憂！？

網友rriioo是國小自然科老師，昨天在PTT上發文分享，改學生習作時赫然發現，全班近半的人在寫高鐵的「鐵」字時，都寫得和他小時候學的不一樣，害他懷疑自己是不是學錯了。

除了很多學生把「鐵」字右半部的「壬」寫成「豆」，還有人寫成土，也有人乾脆寫得「血肉模糊」，rriioo無奈地表示，這還是已經在課堂帶著學生寫過再收回來改的，也讓他大嘆「恨鐵不成鋼」。

文章引起網友廣大迴響，有人說，「看完突然忘記鐵怎麼寫」、「我也都是寫豆！原來我從小到大都寫錯（崩潰）」、「辛苦你了，同為老師好有共鳴啊」 、「我小時候也是一直寫錯，但老師都沒發現，有一天被同學指正，老師才發現我寫錯」。

但有人說，看得出是在寫「鐵」就好了，不要太計較，還有人翻出漢語字典，表示「鐡」應為「鐵」的異體字，可互通，所以嚴格說來也不能算學生錯。不過有網友認為，教導小朋友本來就應該學寫正體字。

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  • 國小老師批改習作時，發現孩子寫的「鐵」字千奇百怪，一一po在PTT上，果然讓人嘆為觀止。（圖擷取自PTT）

    國小老師批改習作時，發現孩子寫的「鐵」字千奇百怪，一一po在PTT上，果然讓人嘆為觀止。（圖擷取自PTT）

  • 國小老師批改習作時，發現孩子寫的「鐵」字千奇百怪，一一po在PTT上。（圖擷取自PTT）

    國小老師批改習作時，發現孩子寫的「鐵」字千奇百怪，一一po在PTT上。（圖擷取自PTT）

  • 學生寫的「鐵」字右半明顯寫成「豆」字。（圖擷取自PTT）

    學生寫的「鐵」字右半明顯寫成「豆」字。（圖擷取自PTT）

  • 您發現這個鐵字哪裡不對勁嗎？（圖擷取自PTT）

    您發現這個鐵字哪裡不對勁嗎？（圖擷取自PTT）

  • 這個鐵字顯然有「避重就輕」的嫌疑。（圖擷取自PTT）

    這個鐵字顯然有「避重就輕」的嫌疑。（圖擷取自PTT）

  • 網友分享，小學班上有近半不會寫正體的「鐵」。（圖擷取自PTT）

    網友分享，小學班上有近半不會寫正體的「鐵」。（圖擷取自PTT）

  • 漢語字典上，鐵確實有鐡的異體字。（圖擷取自網路）

    漢語字典上，鐵確實有鐡的異體字。（圖擷取自網路）

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