全班近半學生不會寫這個字！ 國小老師嘆：恨鐵不成鋼

2016-12-31 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕台灣小學生文字能力堪憂！？

網友rriioo是國小自然科老師，昨天在PTT上發文分享，改學生習作時赫然發現，全班近半的人在寫高鐵的「鐵」字時，都寫得和他小時候學的不一樣，害他懷疑自己是不是學錯了。

除了很多學生把「鐵」字右半部的「壬」寫成「豆」，還有人寫成土，也有人乾脆寫得「血肉模糊」，rriioo無奈地表示，這還是已經在課堂帶著學生寫過再收回來改的，也讓他大嘆「恨鐵不成鋼」。

文章引起網友廣大迴響，有人說，「看完突然忘記鐵怎麼寫」、「我也都是寫豆！原來我從小到大都寫錯（崩潰）」、「辛苦你了，同為老師好有共鳴啊」 、「我小時候也是一直寫錯，但老師都沒發現，有一天被同學指正，老師才發現我寫錯」。

但有人說，看得出是在寫「鐵」就好了，不要太計較，還有人翻出漢語字典，表示「鐡」應為「鐵」的異體字，可互通，所以嚴格說來也不能算學生錯。不過有網友認為，教導小朋友本來就應該學寫正體字。