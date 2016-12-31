練軟骨功？她這樣坐在推車上 嚇翻網友

一名穿著紅鞋的女子身體對折，坐在手推車下面。（圖擷取自爆料公社）

2016-12-31 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕這樣也行？竟然有人這樣坐手推車...。

一名網友在《爆料公社》分享照片，只見一名穿著紅鞋的女子身體對折，坐在手推車下面，其姿勢詭異，引起網友討論；PO文網友則表示，「可以坐在那裡被推著滑手機也是滿狂的！」

其他網友見狀後兩極反應，有人批評「小姐給自己留點面子吧～真是奇葩」、「有這麼懶得走嗎」；有人驚呼，「我還以為美式賣場什麼時候賣充氣娃娃 嚇死我！」「應該是在練軟骨功」、「第一個念頭是：這是在學貞子嗎？」