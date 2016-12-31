| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
古坑鄉一人跌落萬年峽谷 消防人員搶救中 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

練軟骨功？她這樣坐在推車上 嚇翻網友

一名穿著紅鞋的女子身體對折，坐在手推車下面。（圖擷取自爆料公社）

2016-12-31  14:45

〔即時新聞／綜合報導〕這樣也行？竟然有人這樣坐手推車...。

一名網友在《爆料公社》分享照片，只見一名穿著紅鞋的女子身體對折，坐在手推車下面，其姿勢詭異，引起網友討論；PO文網友則表示，「可以坐在那裡被推著滑手機也是滿狂的！」

其他網友見狀後兩極反應，有人批評「小姐給自己留點面子吧～真是奇葩」、「有這麼懶得走嗎」；有人驚呼，「我還以為美式賣場什麼時候賣充氣娃娃 嚇死我！」「應該是在練軟骨功」、「第一個念頭是：這是在學貞子嗎？」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 手推車 推車 爆料公社
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：練軟骨功？她這樣坐在推車上 嚇翻網友


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.