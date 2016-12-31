卑南族大獵祭男子凱旋歸 婦女親友花環相迎
2016-12-31 14:53
完成傳統「大獵祭」的卑南族男子凱旋歸來。（記者張存薇攝）
［記者張存薇／台東報導］台東縣卑南族人年祭持續，包括普悠瑪、卡大地布等參與大獵祭的勇士們，今天凱旋歸來，婦女親友們以花環相迎，熱鬧得像過年。
卑南族男子依傳統在年底時會由長老帶上山，在傳統獵場舉行「大獵祭」活動，由耆老、前輩傳授野外求生技能、傳統技藝，十分辛苦，今天近午，上百位普悠瑪部落男子終於回到部落，年輕一輩護衛著長老，慢慢進入以竹子搭建的凱旋門，接受親友、家人及族人英雄式的歡呼，隨後家人、親友為勇士們戴上花環，因為今年參與的勇士、家屬眾多，有的族人一時之間找不到自家人，十分心急，看到好幾天不見的兒孫順利返回部落，許多長者也開心的擁抱孩子。
接著長老們在凱旋門內以吟唱與對唱方式，述說此次大獵祭的經過、成果，也為今年內家中發生喪事的族人「除喪」，再重新開始與大家一起享受快樂的新年。
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