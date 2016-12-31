投17線龍草路拓寬有成 北中寮7村交通大開

2016-12-31 16:09

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣縣道「投17線拓寬改善增辦工程」，今天正式完工通車，「投17線」從草屯鎮南埔里至中寮鄉，原本全線道路狹窄彎曲，歷經4年、斥資5億3100多萬元、分4期施工終於完成，不僅北中寮7村對外交通大開，地方也希望「投17線」成為進入龍鳳瀑布天空步道前新地標，帶動地方發展。

中寮鄉因地形山勢阻隔，區域分為南中寮及北中寮，「投17線」主要為北中寮永芳、永和、龍岩、爽文、龍安、內城、清水等7村對外交通要道，經草屯鎮坪頂、南埔里可接台14線中潭公路及國道6號。

但「投17線」全線狹窄彎曲，行車困難，經列為南投生活圈道路進行拓寬與截彎取直，101年2月起分3期施工，已在103年9月完工，縣府去年再增辦6.1公里至7.8公里路段改善工程，今日完工通車，縣長林明溱、立委馬文君等人，陪同社區耆老、居民步行紫色壯觀的龍草橋，祝福道路、橋樑等交通建設長長久久，除道路截彎取直，全線有效路寬達9.1公尺，可有效縮短行車時間與提升行車安全。

地方還向交通部公路總局爭取「投17線」能持續拓寬改善至南中寮永平村，同時投26、22線也將一併改善，與17線形成完善的環鄉路網，有效帶動區域觀光及在地產業發展。