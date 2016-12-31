東吳跑馬燈94狂！這樣棒打考生，網友拍手推爆

東吳跑馬燈94狂！（記者李容萍取材自臉書東吳法律跑馬燈系列報導）

2016-12-31 14:39

〔記者李容萍／桃園報導〕東吳大學城中校區的跑馬燈創意無限，時常結合時事梗，過去一年吸引網友瘋傳和熱議，大讚太神、太有才了；跨年前夕冒出來「參加跨年不能解決問題，請認真面對期末考！」隨著超夯日劇《月薪嬌妻》的播出，東吳跑馬燈立馬跟上，巧妙運用該劇日語名稱「逃避雖可恥但有用」入標，打出「面對期末，逃避不但可恥，而且沒用！」學生看完都說幹嘛這樣啦、哭哭！

東吳跑馬燈大玩時事梗，每次都能掀起不少討論，臉書專頁「東吳法律跑馬燈系列報導」日前就PO出一張東吳大學法律系跑馬燈的照片，去年總統大選適逢期末考週結合熱門淡水阿嬤寫下「先別管阿嬤了，你知道下禮拜期末考嗎？」也曾結合泛舟哥的梗寫道「期中考就是要唸書呀！不然要幹嘛~」

今年最瘋的寶可夢遊戲，前陣子瘋迷全台的電影《你的名字》，跑馬燈上秀出「你的名字？都期中了你連老師長怎樣都不知？」讓網友搞笑回應「原來是我們的時空差了3年，才讓我沒看過老師」。

連以拖稿著稱的《獵人》作者冨樫義博都曾被跑馬燈請了出來，「人家富堅都從期中堅持到現在了，你敢說放棄？」就連芝加哥小熊隊打破魔咒、相隔108年重獲MLB冠軍，跑馬燈隨即出現「小熊108年後奪冠，你108小時後考試！」

其實，每當出現引起學生興趣的話題時，系上就會結合改編成提醒激勵學生的一段話，讓學生們如醍醐灌頂般意識到要好好念書。就是內容太神、太有才也太好笑了，吸引網友大讚「難怪你們法律系這麼優秀，分數好高，想當年都考不上」！

東吳跑馬燈94狂！（記者李容萍取材自臉書東吳法律跑馬燈系列報導）

東吳跑馬燈94狂！（記者李容萍取材自臉書東吳法律跑馬燈系列報導）

東吳跑馬燈94狂！（記者李容萍取材自臉書東吳法律跑馬燈系列報導）