阿里山迎曙光 元旦清晨最低溫5度
2016-12-31 14:38
交通部中央氣象局預測，若天氣晴朗且無雲，遊客將能在元旦清晨7點05分，在阿里山上看見第一道曙光。（資料照，記者余雪蘭攝）
〔記者曾迺強／阿里山報導〕準備好迎接2017年第一道曙光了嗎？嘉義縣政府將於明天元旦清晨5點半，在阿里山國家森林遊樂區對高岳觀日平台，舉辦「2017阿里山日出印象音樂會」，交通部中央氣象局預測，若天氣晴朗且無雲，遊客將能在清晨7點05分看見第一道曙光。
阿里山氣象站技士陳鏡良表示，今天遊樂區白天溫度9至15度，明天略為下降，白天溫度最低7度，最高15度，清晨最低溫只有5度，呼籲遊客攜帶保暖衣物。
陳鏡良說，遊客站在對高岳平台所看見的日出時間為清晨7點05分，但能否看見曙光，要視雲量而定，以今天為例，清晨5點時萬里無雲，但一到8點雲量就變多，要等臨近日出時分觀測才準確。
林務局嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝說，今年元旦有1萬6千6百餘名遊客進入遊樂區，為因應龐大人潮入園，已在園內步行動線設置18座流動廁所，供遊客使用。
另外，阿里山公路（台18線）目前上、下山沿線順暢，公路總局第五區養護工程處阿里山工務段段長黃秋揚說，台18線新增中寮至龍美（46至52公里）及阿里山（81至82公里）等5處爬坡道，今天啟用，呼籲遊覽車與慢速車駕駛多加利用，並禮讓後方車輛。
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