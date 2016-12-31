| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
古坑鄉一人跌落萬年峽谷 消防人員搶救中 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

阿里山迎曙光 元旦清晨最低溫5度

交通部中央氣象局預測，若天氣晴朗且無雲，遊客將能在元旦清晨7點05分，在阿里山上看見第一道曙光。（資料照，記者余雪蘭攝）

2016-12-31  14:38

〔記者曾迺強／阿里山報導〕準備好迎接2017年第一道曙光了嗎？嘉義縣政府將於明天元旦清晨5點半，在阿里山國家森林遊樂區對高岳觀日平台，舉辦「2017阿里山日出印象音樂會」，交通部中央氣象局預測，若天氣晴朗且無雲，遊客將能在清晨7點05分看見第一道曙光。

阿里山氣象站技士陳鏡良表示，今天遊樂區白天溫度9至15度，明天略為下降，白天溫度最低7度，最高15度，清晨最低溫只有5度，呼籲遊客攜帶保暖衣物。

陳鏡良說，遊客站在對高岳平台所看見的日出時間為清晨7點05分，但能否看見曙光，要視雲量而定，以今天為例，清晨5點時萬里無雲，但一到8點雲量就變多，要等臨近日出時分觀測才準確。

林務局嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝說，今年元旦有1萬6千6百餘名遊客進入遊樂區，為因應龐大人潮入園，已在園內步行動線設置18座流動廁所，供遊客使用。

另外，阿里山公路（台18線）目前上、下山沿線順暢，公路總局第五區養護工程處阿里山工務段段長黃秋揚說，台18線新增中寮至龍美（46至52公里）及阿里山（81至82公里）等5處爬坡道，今天啟用，呼籲遊覽車與慢速車駕駛多加利用，並禮讓後方車輛。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 觀日平台 阿里山 阿里山音樂會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：阿里山迎曙光 元旦清晨最低溫5度


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.