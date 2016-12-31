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揚子高中詹景崴重度聽障 特殊選才錄取清華大學

2016-12-31  15:58

［記者廖淑玲／雲林報導］先天性重度聽障，上課永遠坐在第一排的揚子高中學生詹景崴，靠著當志工建立自信，獲全國志工獎還將2萬元獎金捐出，剛通過教育部特殊選才計畫錄取清華大學，成為該校第一個特殊選才的學生。

因為聽不到別人說什麼，詹景崴從小就得戴助聽器，還得加掛麥克風收取說話者的頻率，才能了解對方的說話內容，但他卻不自卑，為自己走出不一樣的路。

母親的工作是學校輔導老師，詹景崴經常陪著母親到社區服務弱勢的學童及老人，因此樂於和人群接觸，且透過服務弱勢的過程建立自信心，擺脫自己的身心障礙，反而更加勇敢，能夠錄取清華大學，景崴第一個感謝母親，也謝謝一路陪他走過來的學校老師和同班同學。

揚子高中校長鍾月娥表示，教育部為鼓勵多元入學，開辦「特殊選才」升學管道，詹景崴以社會公益楷模及逆境學習在校優異的成績等錄取清華大學，大一不分系，大二依據個人興趣分流，上週放榜，該校應屆出了第一個國立大學生，對景崴是一大鼓勵，也提振該校高三學生的士氣。

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  • 揚子高中詹景崴（中）通過教育部特殊選才計畫，獲清華大學錄取，圖右一為母親，右二為揚子高中校長鍾月娥。（記者廖淑玲攝）

    揚子高中詹景崴（中）通過教育部特殊選才計畫，獲清華大學錄取，圖右一為母親，右二為揚子高中校長鍾月娥。（記者廖淑玲攝）

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