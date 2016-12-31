會準嗎？日媒預測台灣2017流行商品是這個

《日本經濟新聞》選出2017年亞洲各地可能會暢銷的商品，其中台灣選出的是「台灣各地旅遊」。（歐新社）

2016-12-31 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕2016即將結束，面對新的2017，有日媒選出新年度亞洲可能會流行的商品，其中日媒評估，明年台灣流行的商品將會是「台灣各地旅遊」。

《日本經濟新聞》選出2017年，亞洲各地可能會暢銷的商品，其中台灣地區選出的是「台灣各地旅遊」，日媒評析，台灣各地旅遊的趨勢正好，將可重新審視台灣文化，加上台灣政府也將推出旅遊相關補助政策。

在其他國家方面，《日經》認為三星明年上半年的新手機「Galaxy S8」將會在南韓流行，取代已停產的「Note 7」，成為三星最高階的智慧型手機；中國則是VR（虛擬實境）遊戲，隨著SONY進入中國市場，VR遊戲將普及到中國一般家庭；越南因為11月開放更多家手機公司許可證，預估手機將會更加平價化發展。

《日經》也認為日本相關食品將在東南亞幾個國家會開始暢銷，全家便利商店在11月已在馬來西亞開張，關東煮和飯糰都受到當地歡迎；越來越多泰國旅客赴日旅行後，想吃日本食品的人也變多了，其中又以水果最受歡迎，當地已開始栽種知名的「夕張哈密瓜」，日本水果在越南也獲得當地富裕與中産階層的喜愛。