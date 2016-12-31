送關山夕陽 迎龍磐曙光 墾丁跨年交通看這裡
恆春半島今天氣候晴朗。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／恆春報導〕元旦連假今天展開，一早台一線水底寮路段湧現車潮，枋寮警方採取調撥車道至稍早，緊接著幾天，仍將採取調撥車道及分流疏導車流，除了傍晚遊客期盼的送別2016關山夕陽，明晨墾丁地區上龍磐搶看第一道曙光，要搭乘接駁車，民眾南下須遵循警方指引。
今年的龍磐元旦交通管制，自凌晨零時到早上8時，由台26線鵝鑾鼻到風吹砂滿州界碑間路段，由恆春警方進行交通管制，除當地居民持身分證可以進出外，管制一般遊客車輛進入，並設置2處接駁站；鵝鑾鼻公園停車場自元旦凌晨2時30分、滿州界碑停車場自3時起，視遊客量適時發車開往龍磐草原，迎完曙光到早上8時間將接送民眾回到接駁站。
枋寮地區替代道路分流措施，北上由台一線北上438.7公里處，右轉沿山公路、左轉農場路，沿台一線戰備跑道往南州交流道；南下從台一線433.2公里處，右轉永翔路沿屏南路轉台17線往台東墾丁方向。
除了疏導，枋寮分局則針對往來台東必經道路、道路蜿蜒且遇山區雨後路面溼滑的台9線，增設速限40公里的固定式測速照相桿，而台1線、台9線及沿山公路等易違規、肇事路段，使用移動式測速照相機加強取締超速，彈性、機動並不定時更換地點執法。
恆春半島今天起共有幾項活動，分別是關山送台灣本島最後一道夕陽，恆春西門廣場屏南社區大學結合成果發表的跨年晚會，墾丁國小旁有鎮公所和社區合辦的祈福感恩跨年晚會，救國團墾丁青年活動中心和牡丹鄉石門古戰場，元旦6點半有升旗典禮，滿州鄉港口村社區元月1、2日推出結合全台唯一海霧茶（港口茶）產業的迎曙光套裝行程，搭配賞茶，車城鄉後灣社區則提供另類的跨年玩法，除了觀賞夕陽，另有獨木舟、立槳體驗和鹽滷豆腐DIY。
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