「做一天抵一個月」 北市信義區超商拆門備戰跨年商機

迎接101跨年大批人潮，北市信義商圈超商都拆門窗、備貨、增設收銀檯結帳，備戰跨年商機。（資料照，記者方賓照攝）

2016-12-31 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕全台民眾都準備在今晚參與跨年活動，被喻為一級戰區的台北市府前廣場，每年都吸引大批人潮，周邊便利商店紛紛祭出戰備規格應戰，甚至將門都給拆了，為的就是要搶占這一年一次的商機

根據《中央社》報導，台北101在今年不但持續施放煙火，更加碼演出燈光秀，在天氣良好的情況下預計將湧入百萬人前往。

信義商圈的便利超商磨刀霍霍，不但一早就架設行動帳篷，更調動20台收銀機與50名員工待命，更有店家直接將大門拆掉，方便顧客出入。

業者表示，在晚上天氣可能轉涼的情況下，已準備好熱食、暖暖包與口罩等保暖商品，且依照往年經驗，在沒有下雨的情況下，一天的業績往往能抵上一個月。