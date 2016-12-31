| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

海軍陸戰隊招募 今戰技操演與民互動

小朋友駕駛軍車、手抓機關槍，興奮表情溢於言表。（記者張忠義攝）

2016-12-31  15:40

〔記者張忠義／高雄報導〕為招募優秀青年學子加入陸戰隊的行列，今天在高雄漢神巨蛋購物廣場舉辦「人才招募暨陸戰嘉年華」活動，藉由戰技操演、裝備陳展及官兵社團活動表演，展現陸戰隊勤訓精練與熱情活潑的優質形象，並透過與民眾互動交流，增進國人對陸戰隊精實建軍的認同與支持，以達招募優質國防人才與建立全民國防共識。

活動開場首先由遠近馳名的陸戰儀隊實施戰技操演，隊員們以精湛槍法及絕佳的默契拉開序幕，吸引巨蛋商圈購物人潮觀看，紛紛拿起手機拍照、錄影，紀錄隊員們驚艷的表演。緊接著陸戰隊員們透過各式的服裝展示，搭配輕快節奏的音樂，展現出陸戰健兒，自信與驕傲的一面。

並由聞名中外的陸戰隊莒拳隊戰技操演，以手、腳等部位擊碎瓦片、木板等，讓在場觀看的民眾目不轉睛大呼過癮。

活動並帶來踢踏舞蹈、近戰格鬥、蛙人操及舞蹈社團等操演，使現場民眾掌聲及歡呼聲不絕於耳，現場也特別展示小型天堂路及兩棲突擊艇等多項裝備陳展，提供民眾合影留念，使場面更加熱鬧。

活動開場由遠近馳名的陸戰儀隊以精湛槍法及絕佳的默契拉開序幕。（記者張忠義攝）

藉由戰技操演、裝備陳展及官兵社團活動表演，展現陸戰隊勤訓精練與熱情活潑的優質形象。（記者張忠義攝）

陸戰隊的戰技操演相當逼真緊湊。（記者張忠義攝）

阿兵哥也帶者孩子來參加。（記者張忠義攝）

小朋友高興地與狙擊手合影。（記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 戰技 操演 海軍陸戰隊
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：海軍陸戰隊招募 今戰技操演與民互動


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.