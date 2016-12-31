海軍陸戰隊招募 今戰技操演與民互動

小朋友駕駛軍車、手抓機關槍，興奮表情溢於言表。（記者張忠義攝）

2016-12-31 15:40

〔記者張忠義／高雄報導〕為招募優秀青年學子加入陸戰隊的行列，今天在高雄漢神巨蛋購物廣場舉辦「人才招募暨陸戰嘉年華」活動，藉由戰技操演、裝備陳展及官兵社團活動表演，展現陸戰隊勤訓精練與熱情活潑的優質形象，並透過與民眾互動交流，增進國人對陸戰隊精實建軍的認同與支持，以達招募優質國防人才與建立全民國防共識。

活動開場首先由遠近馳名的陸戰儀隊實施戰技操演，隊員們以精湛槍法及絕佳的默契拉開序幕，吸引巨蛋商圈購物人潮觀看，紛紛拿起手機拍照、錄影，紀錄隊員們驚艷的表演。緊接著陸戰隊員們透過各式的服裝展示，搭配輕快節奏的音樂，展現出陸戰健兒，自信與驕傲的一面。

並由聞名中外的陸戰隊莒拳隊戰技操演，以手、腳等部位擊碎瓦片、木板等，讓在場觀看的民眾目不轉睛大呼過癮。

活動並帶來踢踏舞蹈、近戰格鬥、蛙人操及舞蹈社團等操演，使現場民眾掌聲及歡呼聲不絕於耳，現場也特別展示小型天堂路及兩棲突擊艇等多項裝備陳展，提供民眾合影留念，使場面更加熱鬧。

活動開場由遠近馳名的陸戰儀隊以精湛槍法及絕佳的默契拉開序幕。（記者張忠義攝）

藉由戰技操演、裝備陳展及官兵社團活動表演，展現陸戰隊勤訓精練與熱情活潑的優質形象。（記者張忠義攝）

陸戰隊的戰技操演相當逼真緊湊。（記者張忠義攝）

阿兵哥也帶者孩子來參加。（記者張忠義攝）