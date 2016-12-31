2016最後一天 這間國小用公民行動快樂結尾

2016-12-31 13:33

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東長榮百合國小結合公益與學習，在2016年最後一天舉辦「兒童假日市集」，學生們在禮納里部落中擺設自己的創作成果，並帶來部落農作進行義賣，市集所得將用在關懷部落長者，展現公民行動。

學生曾彩龍說，他利用竹子做成存錢筒，還有同學做串珠，有的則是拿自己種的蔬果來義賣，也有同學以文化體驗闖關方式，讓來到學校的客人可以體驗部落文化。

除了將收入當作關懷地方長輩基金，市集也與圓夢計劃結合，長榮百合國小幼兒園的小朋友們，為了一圓到台中九二一地震博物館去體驗，製作了許多可愛的娃娃來義賣；6年級的學生陳進，想成為一位動漫家，他希望用收入去參觀動漫展。

禮納里永久屋基地安置莫拉克風災遷村大社、瑪家、好茶部落，從零到有，學校與部落共構一處教育、文化與產業相互支援的教育模式，近年學校也創寫連獲教育部教學卓越金質獎的殊榮。

校長陳世聰校長說，他們用一場小公民的在地行動與學習結束2016，透過兒童市集來實踐學習自主的精神，讓學生在新的一年，做事態度與思考能力向上提升。