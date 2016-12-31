臉書PO「新年快樂」，七彩煙火搶先看。（翻攝臉書）

2016-12-31 13:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕為迎接新年到來，只要在社群網站臉書（Facebook）PO上新年快樂，臉書就會幫你在螢幕上放起七彩繽紛的煙火秀，民眾不妨可試試自放煙火的滋味。

只要在臉書打下各國有關於「新年快樂」的文字，包括中文「新年快樂」 、英文「Happy New Year」、日文「明けましておめでとう 」、韓文「새해 복 많이 받으세요」 、荷蘭文「Gelukkig Nieuw Jaar」 、西班牙文「Feliz Año Nuevo」、法文「Bonne année」、波蘭文「Szczęśliwego nowego roku」、菲律賓「Manigong Bagong Taon」、義大利文「Buon anno」等字樣，再將PO文發布，在動態頁面上，剛剛輸入的新年快樂字樣會呈現藍色，只要按一下藍色字，便會放起七彩煙火，讓民眾可以提前感受新年煙火秀。