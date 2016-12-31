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採「綠金」迎新年！美濃好豆千人開拔

2016-12-31  13:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕繼超人氣的「白玉蘿蔔季」和「橙蜜番茄季」活動後，高市府和美濃區農會今年度推出「美濃好豆季」，提供毛豆田讓企業及民眾認股。今開園採毛豆，吸引逾千人參加，綠油油的毛豆田裡，大人小孩紛紛彎腰摘豆，成為今年跨年最新體驗。

農業局長蔡復進表示，台灣各類大豆製品的原料大多仰賴進口，高市為復興本土雜糧，輔導美濃農會以契作方式復耕雜糧，透過「美濃好豆季」作為一個起點，將持續擴大本土雜糧耕作面積，降低對進口品的依賴。

美濃擁有全國最大的農業生產專區，面積達1400公頃，每年創造的農業產值超過10億。而首屆好豆季以「吃好豆、愛自己、愛土地、愛台灣」之精神，讓民眾親下田採摘毛豆體驗食農教育，更讓民眾感受國產優質雜糧的美味口感。

今年種植的毛豆品種包括「高雄9號」及「高雄11號」毛豆，其中高雄9號毛豆是日本人的最愛，屢屢創造台灣銷日奇蹟的綠金品種；而高雄11號則是高雄區農業改良場歷經10年選拔出具淡淡芋香的品種，吃過的都會豎起大姆指。

美濃區農會總幹事鍾清輝說，「美濃好豆季」連續兩天在美濃朝天五穀宮附近農地登場，除了股東會外，也開放一般民眾下田採收毛豆，再用秤重方式計價，同時還有豆豆料理示範品嚐、大地遊戲和節目表演等。活動相關訊息請搜尋美濃好豆-瀰濃山下網站

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  • 「美濃好豆季」開園，逾千民眾下田體驗採毛豆。（記者黃佳琳攝）

    「美濃好豆季」開園，逾千民眾下田體驗採毛豆。（記者黃佳琳攝）

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