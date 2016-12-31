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國道大致順暢 高公局：下午南下易有壅塞路段

2016-12-31  13:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕元旦連續假期從今天開始，上午國道雖然車多，但僅部分路段壅塞，交通部高速公路局指出，按照往例跨年主要還是區域性活動，要看曙光也多會前往東部，會出現壅塞的大概是地方道路；不過明日凌晨可能會有出門看日出的車潮，呼籲民眾養足精神再上路，避免疲勞駕駛或精神不濟降低開車專注力。

高公局預估今日全天國道全線車流量115百萬延車公里，上午西部國道時速低於40公里路段有國1南下湖口－新竹、國3鶯歌－龍潭、中投－霧峰、國10東向左營端－鼎金系統路段。另外，上午7點39分於國1南向45.1公里處，發生預拌混凝土車輛翻覆意外，導致車流回堵約4公里，回堵情況於10點左右排除，其餘路段大致行車順暢。

預估下午1點至晚間6點，國1南下湖口－新竹系統、三義－豐原、彰化－埔鹽系統、路竹－楠梓，北上圓山－－汐止；國3南下土城－關西、寶山－茄苳、烏日－霧峰系統，北上大溪－樹林等路段，可能發生車速低於40公里壅塞情形。

中午國道5號高乘載管制過後將湧現車潮，預期南向南港系統至坪林路段也可能因車多壅塞，使得車速低於40公里。

省道部分，上午除台66線平鎮往大溪方向壅塞，台64線中和交流道往國3路段、台65線土城一匝道往國3方向、台74線大里二匝道至霧峰東向匯入國3霧峰匝道車輛較多外，其餘路段大致順暢。

公路總局表示，針對連續假期省縣道周邊風景區易發生壅塞路段，都已規劃替代路線、發布CMS路況資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力，規劃臨時停車場與加強違規取締等交通管制措施。

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  • 高公局網站都有提供即時路況圖與路況資訊供民眾查詢。（圖擷自高公局網站）

    高公局網站都有提供即時路況圖與路況資訊供民眾查詢。（圖擷自高公局網站）

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