多項環保新制明上路 加強改善空氣、水污染

迎接2017，多項環保新制將上路，包括空污、水污、回收等面向。圖為台北天空在空污影響下，晴朗時也變得霧濛濛。（記者楊綿傑攝）

2016-12-31 13:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕過了今天就是2017年，新的一年，環保署也有12項新制將正式上路，範圍包括空污、水污、回收物等等，其中全民最關注的空污問題，環保署公告明年起除台東縣外，其餘全台各地均列入細懸浮微粒（PM2.5）三級防制區，將加強空污改善工作。

環保署新制中與空氣品質相關即佔了3項，除了PM2.5三級防制區範圍擴大，新車的審驗及檢驗標準均加嚴，也為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，將集綠點活動從原本只限制搭捷運，放寬到公車、客運、火車等，希望提高民眾搭乘意願。

在水污染方面也有3項，元旦起每日排放水量達到5000立方公尺之以上事業，將開始自動監測廢污水排放水質水量，並與地方政府連線傳輸，以確實監控。此外，也對畜牧業開徵水污染防治費，以促使畜牧業減少排污，並專款專用於水污染防治。

在廢棄物處理及回收機制方面，LED燈管列入應回收廢棄物，對製造或輸入業者徵收處理費；而在電腦周邊產品方面，廢主機及廢液晶顯示器等項目調降補貼費率，廢鍵盤則調升。另為避免避免高重金屬含量之電池進入造成國內污染，將納管鈕扣型鹼錳、氧化汞及氧化銀等3類鈕扣型電池重金屬含量，製造、輸入業，須向地方政府申報確認。

此外，在行政程序上也有新措施，包括領有生煤、石油焦或其他易致空氣污染物販賣、使用許可證者，以及排放廢污水的事業或污水下水道系統需定期申報之檢測資料，兩者均應以網路傳輸方式辦理申報作業。