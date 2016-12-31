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水煮餐店辦超跑展 肌猛男老闆真有號召力

2016-12-31  13:07

〔記者李容萍／桃園報導〕健身風氣興盛，各地都有業者趁勢推出「肌肉猛男餐」，桃園市中壢區的健身教練廖鏡能，去年10月在家樂福中原店對面，開設一家水煮餐店，提供外送服務。渾身肌肉的他，成了最佳活廣告，利用跨年前夕，今天早上11點到下午3點，選在店門前舉辦超跑展，與民眾一起慶度今年的最後一天。

包括Ferrari 458、Lamborghini Lp560、Lamborghini gallardo、麥拉倫、賓利、瑪莎拉蒂、保時捷987等超跑，在中華路二段辦車聚，造型超炫，一字排開，相當壯觀；本身也是廖鏡能健身學生的桃園市議員梁為超等人到場參觀，紛紛貼近超跑合影留念。

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  • 超猛！肌猛男賣水煮餐，揪超跑同好車聚跨年。（記者李容萍攝）

    超猛！肌猛男賣水煮餐，揪超跑同好車聚跨年。（記者李容萍攝）

  • 超猛！肌猛男廖鏡能賣水煮餐，揪超跑同好車聚跨年。（記者李容萍攝）

    超猛！肌猛男廖鏡能賣水煮餐，揪超跑同好車聚跨年。（記者李容萍攝）

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