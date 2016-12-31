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國家廉政監督協會進駐台南 劉承武：破除公務員多做多錯

2016-12-31  12:57

〔記者王俊忠／台南報導〕台北地檢署主任檢察官劉承武擔任榮譽職主席的中華民國國家廉政監督協會，今上午在台南成立辦公室，由南區鯤鯓龍山寺主委吳志祥擔任辦公室主任。劉承武接受電訪表示，政府已限縮圖利罪要件，意在鼓勵公務員勇於任事、多做多對，他要打破過去公務員多做多錯的錯誤文化觀念。

劉承武說，我國圖利罪已大幅限縮構成要件，公務員觸犯條件需明知違法、獲有不法利益與既遂犯，無獲取不法利益或未遂犯都不罰，目的鼓勵公務員要有積極、主動為民服務的熱忱，勇於任事，不能再有過去公務員多做多錯、少做少錯的錯誤文化。

他認為，國家廉政監督協會的成立是要協助政府揪出混吃等死、懶惰、怠惰的公務員，因為監督協會是民間團體、監督政府體系沒有包袱。

監督協會執行長賴劭禮表示，監督協會是協助政府反貪、肅貪，成立5年來已受理200多件民眾對公務員的申訴案，如民眾擔心遭到報復、不敢直接向檢調單位檢舉，可向廉政監督協會提出檢舉，協會再將檢舉資料轉交廉政署或調查局，讓廉調單位可立案偵辦。

監督協會台南辦公室主任吳志祥表示，如弱勢民眾有受到政府或司法案子的不公平對待委屈，協會可協助伸冤或平反。賴劭禮補充，如民眾成為政府加害下的受害人，協會會協助通報行政部門的政風單位進行行政調查，若政風單位調查不當或包庇，會再通報法務部，協會本身沒有調查權。

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  • 擔任中華民國國家廉政監督協會南市主任的吳志祥（左一）強調協會會為受委屈的弱勢民眾伸張正義。（記者王俊忠攝）

    擔任中華民國國家廉政監督協會南市主任的吳志祥（左一）強調協會會為受委屈的弱勢民眾伸張正義。（記者王俊忠攝）

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