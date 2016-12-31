國家廉政監督協會進駐台南 劉承武：破除公務員多做多錯
2016-12-31 12:57
〔記者王俊忠／台南報導〕台北地檢署主任檢察官劉承武擔任榮譽職主席的中華民國國家廉政監督協會，今上午在台南成立辦公室，由南區鯤鯓龍山寺主委吳志祥擔任辦公室主任。劉承武接受電訪表示，政府已限縮圖利罪要件，意在鼓勵公務員勇於任事、多做多對，他要打破過去公務員多做多錯的錯誤文化觀念。
劉承武說，我國圖利罪已大幅限縮構成要件，公務員觸犯條件需明知違法、獲有不法利益與既遂犯，無獲取不法利益或未遂犯都不罰，目的鼓勵公務員要有積極、主動為民服務的熱忱，勇於任事，不能再有過去公務員多做多錯、少做少錯的錯誤文化。
他認為，國家廉政監督協會的成立是要協助政府揪出混吃等死、懶惰、怠惰的公務員，因為監督協會是民間團體、監督政府體系沒有包袱。
監督協會執行長賴劭禮表示，監督協會是協助政府反貪、肅貪，成立5年來已受理200多件民眾對公務員的申訴案，如民眾擔心遭到報復、不敢直接向檢調單位檢舉，可向廉政監督協會提出檢舉，協會再將檢舉資料轉交廉政署或調查局，讓廉調單位可立案偵辦。
監督協會台南辦公室主任吳志祥表示，如弱勢民眾有受到政府或司法案子的不公平對待委屈，協會可協助伸冤或平反。賴劭禮補充，如民眾成為政府加害下的受害人，協會會協助通報行政部門的政風單位進行行政調查，若政風單位調查不當或包庇，會再通報法務部，協會本身沒有調查權。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》達比修左投飆變化球 嚇壞美國媒體（影音）
- 南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
- 談與黃國昌會面 蔡英文：一次坦誠的溝通
- 中國股東阻礦源 嘉泥斷腕解散
- 港女躲廁所吃海鮮 大哭認罪 賠償換不起訴
- 社論》大人錯在哪裡？
- 營造社區關懷站 超商店長樂助人
- 美中角力戰 台廠成箭靶？
- 搶畫強推越勞 致重傷賠160萬
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 2萬隻魚、龍蝦、海星暴斃… 死亡生物遍布海灘
- 五月天唱到超時多付31.5萬 今晚直播跨年倒數
- 自由廣場》改革 改革 多少人假汝之名
- 疑經商失敗 男車上燒炭亡
- 日職》簽大約不馬虎 陽岱鋼明年提早進巨人球場
- 談核災區食品進口 蔡英文：無既定時間 望各界理性討論
- 警方查緝色情半套店 撞見越南妹正在「抓鳥」
- 浩子暫別螢幕玩真的-浩翔不和＋隱疾困擾
- 宜蘭肥料公司7人沼氣中毒 其中2人無生命徵象
- 挖到源頭 茂林情人谷打造溫泉區
- 下屆黨主席誰接捧 王金平：吳敦義是最好人選
- 富邦網羅張泰山? 全員薪定再說
- 自由談》投機棒棒 投資壞壞
- 諜對諜大事紀
- 富邦、兄弟豪門大戰 團隊薪資「億」起拚
- 2016最後上班日... 辦公室遭洗劫
- 日職》日本媒體驚爆 陽岱鋼險無緣當巨人
- 蔡英文總統年終談話 網友這麼說...
- 《觀察筆記》川流不息
- A-Lin北市唱跨年 揪岱桑一起倒數
- 高爾夫》伍茲過41歲生日 身價估計7.4億美元
- NBA》詹皇生日快樂！戰神AI、騎士眾將開心祝壽
- 朵朵小語 陪伴
- 厄文打臉綠衫軍 送大帝生日禮
- 挺羅興亞 12和平獎得主批翁山蘇姬
- 通緝犯不滿女友吃回頭草 當眾追撞槍擊
- 不只大路》竹市路平計畫 決心深入巷弄
- 巨乳雙胞胎共享男友想婚 嬌喊：他有雙倍精力
- 浮世男女 不愛了
- 山友墜谷亡 揪團領隊交保
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國家廉政監督協會進駐台南 劉承武：破除公務員多做多錯
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分